BJK Cup - Garbin: "Orgogliose di essere qui. Conosciamo il valore delle avversarie"

Hanno anche un doppio molto forte, noi andiamo per vincere i due singolari. Jasmine ha vinto contro Garcia l'ultima volta che si sono incontrate. Sappiamo che incontriamo una squadra forte e con grande esprienza. La Germania è una squadra insidiosa, con giocatrici solide che variano molto il gioco e potrebbero crearci qualche problema. Sono comunque molto positiva" .

Ai microfoni di SuperTennis la capitana azzurra ha poi aggiunto: "Conosciamo benissimo il valore delle nostre avversarie. La Francia con Caroline Garcia ha una risorsa importante, una giocatrice con un'esperienza enorme in questi contesti.

Credo che le tenniste diano più di quello che possono quando rappresentano l'Italia. Sono davvero orgogliosa di loro, perché hanno sempre dato il massimo, come in occasione della sfida con la Slovacchia. Sento una grande energia e siamo tutte orgogliose di essere qui" .

Durante la stagione, proviamo ad analizzare le giocatrici guardando le loro partite. Cerchiamo di essere una grande squadra pensando soprattutto a quello che potremmo fare per rappresentare il nostro Paese nel migliore dei modi.

Sono molto fortunata a poter scegliere tra tutte loro" , ha dichiarato Garbin in conferenza stampa prima di soffermarsi sulle dirette avversarie. "Sappiamo che saranno sfide difficili: conosciamo il valore delle nostre avversarie.

Sono molto orgogliosa delle mie giocatrici, perché hanno fatto un grande percorso in questi anni. Hanno svolto un lavoro eccellente, soprattutto quest'anno: la maggior parte di loro ha raggiunto la migliore classifica in carriera.

"Posso contare su tutte le giocatrici per i match di singolare.

Oltre alle giocatrici francese, le azzurre dovranno fare i conti anche con la Germania per continuare a sognare.

