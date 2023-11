Adriano Panatta punzecchia Parigi Bercy: "La smettano di pensare solo ai diritti tv”

© Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

La scelta di Jannik Sinner di ritirarsi da Parigi Bercy ha fatto molto discutere negli scorsi giorni e tiene banco ancora oggi. In tanti si sono esposti ed hanno appoggiato la scelta del tennista altoatesino, che avrebbe dovuto affrontare Alex De Minaur agli ottavi dopo nemmeno 12 ore dalla vittoria Mackenzie Mcdonald.

Adriano Panatta, leggenda del tennis azzurro, ora opinionista a La Domenica Sportiva, è tornato ieri sera sull’argomento, complimentandosi ancora una volta con la maturità dimostrata dal numero 4 del ranking “Jannik e il suo staff hanno scelto di preservare il suo fisico perché giocare alle 2/3 di notte è molto diverso che farlo alle 22.00 o alle 23.00.

Il metabolismo non è abituato a tali sforzi, in determinati orari e avrebbe causato uno stress dannoso. Lui ha scelto di tirarsi fuori dal torneo e pensare alle Finals in Italia e alla Coppa Davis. Ha fatto una scelta che denota molta professionalità”, ha dichiarato al programma sportivo in onda su Rai 2.

Poi ha rincarato la dose con la consueta sincerità: “Io penso lui abbia fatto la scelta giusta, ma non tanto per questo caso specifico, ma perchè i tornei si devono abituare a fare degli orari e una programmazione consona a quello che è lo sport giocato.

Basta dare sempre ragione ai diritti televisivi e agli interessi commerciali“, ha infine concluso.

Panatta crede nelle possibilità di Sinner

L'ex campione del Roland Garros ai microfoni de La Gazzetta Dello Sport si è detto convinto delle possibilità di Sinner alle prossime imminenti Finals: "Quando si gioca 2 set su 3 Sinner è anche meglio del numero 4 che occupa adesso: può farcela a Torino.

Invece sulla Davis, che si giocherà immediatamente dopo "Il Torneo dei Maestri": "La Davis, invece, è stata distrutta: è una cosa diversa dalla competizione che amavo, non mi piace ma l’Italia ha davvero una grande squadra”, ha concluso.