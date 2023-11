Malagò parla del ritiro di Jannik Sinner a Bercy: "Rischiava di perdere le Finals"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Manca sempre meno all’inizio delle Atp Finals di Torino. In questi giorni si sono aggiunti ai 6 tennisti già qualificati anche Alexander Zverev e Holger Rune, che chiudono il cerchio dei migliori 8 che si daranno battaglia nel “Torneo dei maestri”.

C’è grande attesa chiaramente per il nostro Jannik Sinner, che ha disputato una stagione straordinaria, e dopo aver conquistato i tornei di Montpellier, Toronto, Pechino e Vienna, vuole aggiungere la ciliegina sulla torta.

Il tennista altoatesino si è ritirato molto presto dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, a causa di una programmazione scellerata, che lo avrebbe messo a serio rischio infortuni, rischiando di saltare gli ultimi due venti della stagione.

Appunto le Finals e La Coppa Davis con la nazionale italiana. In attesa di conoscere la composizione dei due raggruppamenti, che verrà definita giovedì 9 novembre, Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine dell’intitolazione della biblioteca dell’Istituto di Medicina dello Sport’ a Barbara Di Giacinto, ha dato il suo parere sulla questione legata al ritiro di Sinner a Bercy: “Mi sembra che abbia fatto benissimo, troppo alto il rischio di giocare a distanza di così poche ore dopo una maratona finita a tarda notte.

Non è che concluso il match l’atleta va subito a dormire, c’è tutta una dinamica, la fisioterapia, la doccia, l’adrenalina. Non solo lui ma tanti atleti hanno fortemente criticato questa situazione. Il rischio che non potesse poi partecipare alle Atp Finals era alto.

Scelta eccellente”, ha affermato secondo Adnkronos.

Panatta crede nelle possibilità di vittoria di Sinner

Secondo Adriano Panatta, il tennista di San Candido avrà grosse chance di portare a casa il trofeo: “Quando si gioca 2 set su 3 Sinner è anche meglio del numero 4 che occupa adesso:può farcela a Torino”, ha dichiarato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Sulla Davis invece: “E’ stata distrutta: è una cosa diversa dalla competizione che amavo, non mi piace ma l’Italia ha davvero una grande squadra”, ha concluso.