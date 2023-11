Iga Swiatek conquista la finale a Cancun: "Sarà il match più duro della settimana"

© by Matthew Stockman/Getty Images

Iga Swiatek è ad un passo dal raggiungere nuovamente la vetta del ranking mondiale. Per farlo dovrà vincere nell’ultimo atto delle Wta FInals Jessica Pegula. La giocatrice polacca,vincitrice nel corso della sua giovane carriera di già 4 slam, di cui 3 al Roland Garros, ha ritrovato lo smalto perduto negli ultimi mesi ed è pronta a riprendersi lo scettro.

Il suo percorso a Cancun finora è stato praticamente perfetto. Nessun set perso contro avversari di assoluto livello come Marketa Vondrousova, Coco Gauff, Ons Jabeur e per ultima Aryna Sabalenka. "Quando mi chiedono come faccio a gestire il fatto di essere una delle migliori al mondo a 22 anni, mi rendo conto che non posso rispondere perché mi viene naturale.

Non conosco altri stili di vita e quando soffro mi ricordo che sto realizzando tutti i miei sogni e che vale la pena pagare tutti i pedaggi per vivere questa vita”, ha detto orgogliosa la ragazza di Varsavia.

Iga spiega le difficoltà di dover sempre vincere

“Vivo in un ambiente perennemente ad alta pressione, ma mi rende molto felice di esserci.

Onestamente, non avrei mai pensato di poter arrivare dove sono arrivata, soprattutto essendo così giovane. A volte mi rendo conto di sentirmi molto più vecchio di quanto dica la mia età, quindi cerco di non pensarci troppo", ha spiegato.

Swiatek è ad un passo dal conquistare il suo primo titolo tra le migliori 8 giocatrici del mondo. In finale l’aspetta l’americana Pegula. Ecco cosa pensa della sfida che l’attende stasera: "Presumo che sarà il match più difficile dell'intera settimana.

Non voglio pensare ad altro se non a prepararmi a fondo per il match a livello tattico e a fare tutto il possibile per arrivare nel migliore dei modi", ha spiegato Iga, che in caso di vittoria finirebbe per la seconda stagione consecutiva in cima alla classifica.