Ashleigh Barty inizia una nuova carriera: annuncio ufficiale sull'ex tennista

© Russell Freeman/Getty Images

Il suo addio come numero uno a soli 25 anni ha fatto tantissimo rumore ma intanto si continua a parlare dell'ormai ex tennista australiana Ashleigh Barty. Era Marzo del 2022 quando la tennista scioccò il mondo lasciando il circuito ma da quel momento sono cambiate tante cose.

Ashleigh si è sposata ed ha una famiglia, un marito e un figlio di nome Hayden. La donna ha provato e sta provando ad aiutare lo sviluppo del tennis nel suo paese ma allo stesso tempo lavora ed ha ufficialmente iniziato una nuova vita lavorativa.

L'ex tennista ha annunciato che nel 2024 uscirà il suo libro intitolato "My Dream for you (Il mio sogno per te)". Il libro racconta di una madre che condivide momenti preziosi e indimenticabili con la sua famiglia e soprattutto con il suo bambino.

Cose che all'apparenza sembrano normali e semplici ma in realtà significano tanto come andare insieme e giocare in un parco. Per la Barty si tratta del suo secondo libro visto che lo scorso anno la donna pubblicò una serie di libri intitolati come 'Little Ash".

L'editore del libro ha commentato affermando: "Una storia d'amore sulle speranze e i sogni di una madre per il suo nuovo bambino". Allo stesso tempo la tennista ha proseguito: "Questo libro è una celebrazione delle possibilità che attendono tutti i nuovi bambini, una testimonianza riguardo tutto ciò che nutrono ogni genitore e un promemoria del fatto che i nostri sogni possono contribuire ed aiutare a plasmare un futuro davvero luminoso per i nostri figli.

Spero che tutti i genitori e i loro piccoli leggano questo libro e apprezzano questo dono", ha chiosato in chiusura la tennista. Sono passati quasi due anni da quando la Barty annunciò in un modo quasi improvviso il suo ritiro, soprattutto perché lo fece quando era ancora numero uno.

L'ex tennista ha vinto tre titoli del Grande Slam in carriera (tutti tranne gli Us Open) e ha trionfato anche alle Atp Finals nell'ormai lontano 2019. A differenza di diverse colleghe che dopo un po' sono tornate sui propri passi non è così per la Barty che (almeno finora) ha ribadito di esser convintissima della sua scelta di aver detto addio e non sembra affatto voler tornare a giocare.