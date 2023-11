Polemiche a Parigi per il ritiro di Jannik Sinner: la risposta del direttore Pioline

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Jannik Sinner avrebbe dovuto disputare oggi pomeriggio a Parigi Alex De Minaur nel match valevole per gli ottavi di finale a Bercy, ma non è stato così. L’azzurro questa mattina ha comunicato il suo forfait ai suoi fan, che in parte se lo aspettavano: "Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro dalla partita di oggi a Bercy.

Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare il prossimo match”, si è giustificato. Ma ha dato immediatamente appuntamento ai prossimi fondamentali eventi: “Le settimane a venire con le Atp Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi.

Ci vediamo a Torino! Forza! ", ha scritto sui suoi canali social. Il torneo francese resta però nell’occhio del ciclone per un’organizzazione tutt’altro che impeccabile. Pochi campi messi a disposizione e spesso non all’altezza, e una programmazione dei match che ha lasciato molto a desiderare.

Il Ceo di Parigi Bercy risponde alle accuse

Il direttore del Rolex Paris Masters Cedric Pioline si è giustificato così al quotidiano francese Equipe: “Con il senno di poi è facile parlare della programmazione.

Mercoledì è stata una giornata molto particolare. Dalla partita tra Dimitrov e Medvedev a quello tra Humbert e Zverev, che ha servito per il match alle 20.16, ma poi sono cambiate le cose. Fa parte della magia di questo sport.

Dispiace per il malcontento degli spettatori della sessione serale. Sarebbe dovuta iniziare alle 19:30”, ha spiegato. Poi ha ammesso alcune mancanze delle struttura che ospita l’ultimo 1000 della stagione: “Il campo 1 non è all’altezza di un evento del genere.

Abbiamo fatto bene, alla luce di quanto successo, a iniziare una riflessione sul futuro del torneo che dovrebbe ingrandirsi per rispondere alle nuove esigenze del circuito". Infine sui match terminati ad orari insostenibili per gli atleti ha detto: “Dobbiamo garantire una certa forma di equità fra i giocatori e i blocchi di tabellone, anche se non sempre ci riusciamo.

A volte, dobbiamo prendere delle decisioni arbitrarie, complesse, e non esistono soluzioni buone per tutti. Dobbiamo assumerci la responsabilità di fare delle scelte", ha concluso.