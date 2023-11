Tsitsipas disputerà le Atp Finals per la quinta volta: la gioia del tennista greco

Atp Parigi-Bercy - Tsitsipas vola alle Finals: Zverev ko. Ancora in corsa Hurkacz 20 ore fa

Ai quarti di finale dell'ultimo 1000 della stagione, Tsitsipas troverà dall'altra parte della rete Karen Khachanov . Il russo ha superato in rimonta il connazionale Roman Safiullin agli ottavi.

È importante continuare a lavorare su questo colpo. Faccio sempre il massimo e punto ad apportare piccoli miglioramenti in grado di dare una spinta al mio gioco nei prossimi mesi. Spero che il miglioramento sia costante” .

Sono onorato della vittoria e, adesso, voglio continuare ad andare avanti e mostrare il mio potenziale a Bercy. Ho già parlato della volontà di trascorrere molto ore in campo e di lavorare su diverse cose. La risposta era una di queste.

“È fantastico. Un sollievo aver finalmente ottenuto la qualificazione. Ho lavorato estremamente tutto l’anno per essere a Torino, ed è un sollievo aver realizzato il mio obiettivo in uno dei miei tornei preferiti.

Il tedesco, però, gli ha restituito il favore nel tie-break commettendo due gratuiti sul 2-3. Nella seconda frazione di gioco, invece, il tennista di Atene non ha mai arretrato di un centimetro e si è fatto bastare il break siglato in apertura.

Il greco è il sesto qualificato dopo Novak Djokovic , Carlos Alcaraz , Daniil Medvedev , Jannik Sinner e Andrey Rublev . Tsitsipas ha iniziato alla grande il match con Zverev, ma ha vissuto un grave passaggio a vuoto quando ha servito per il primo set rimettendo in corsa il rivale.

Stefanos Tsitsipas ritrova il successo contro un top ten - l’ultima volta era accaduto quasi un anno fa - e stacca il pass per le ATP Finals di Torino. Quella contro Alexander Zverev agli ottavi di finale è stata una vittoria dal sapore speciale, perché gli permetterà di continuare il suo cammino al Masters 1000 di Parigi-Bercy e di disputare il Tornei dei Maestri per il quinto anno consecutivo.

