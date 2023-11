Daniil Medvedev sarcastico sul dito medio: "Mi sono solo guardato l'unghia"

© Twitter fair use

Daniil Medvedev non ama particolarmente il Master 1000 di Parigi-Bercy con un numeroso pubblico sugli spalti al seguito. L'ulteriore prova è arrivata in questa edizione 2023, che ha registrato un'altra sconfitta al primo turno per il russo questa volta contro il bulgaro Grigor Dimitrov.

La battaglia sul campo centrale (circa 3 ore di gioco) è stata incredibile e ha riservato parecchie sorprese ed episodi che hanno marchiato soprattutto la prestazione del numero 3 del mondo. Litigio col pubblico, un dito medio all'uscita dal campo, ma anche 6 match point annullati di cui uno dopo uno scambio di 47 colpi: insomma, luci e ombre per il nativo di Mosca.

Il 27enne però in conferenza stampa ha ammesso come abbia giocato una buonissima partita: "sono sicuramente molto deluso dal match e dal risultato, ma non vedo molto che avrei potuto fare meglio. Probabilmente dovrei cercare di rimanere positivo in vista delle Finals" ha dichiarato.

Medvedev ironizza sul pubblico francese

I giornalisti hanno inevitabilmente domandato a Daniil del brutto gesto rivolto ai tifosi prima di uscire dal campo: "Dito medio? Oh no, mi sono guardato solo l'unghia in quel modo.

Perché dovrei fare una cosa simile a questo bellissimo pubblico parigino?" ha ironizzato davanti ai media su quanto è accaduto. Poi ha provato a dare una spiegazione: "Penso che dipenda semplicemente dal torneo, da come mi comporto, da come si comporta il pubblico.

In generale ho molti amici francesi e non sembra che apprezzino tanto questa manifestazione ed è forse questa la ragione. Io, in generale, ho giocato molto meglio qui senza pubblico. Questo è tutto quello che posso dire" ha ammesso sorridendo.

"Se prendiamo tutta la partita, ci sono stati solo due minuti, cinque minuti, in cui ho litigato col pubblico. Sul 5 pari durante il secondo nel terzo quando ho lanciato la racchetta: è normale che in quel momento mi fischino. Ma se sto servendo e loro applaudono e vengo fischiato, è un altro paio di maniche" ha concluso.