Tsitsipas: "Parigi-Bercy? È il torneo delle sorprese. Bisogna esserne consapevoli"

Altri non riescono invece a mantenere i loro standard abituali. C'è questo incrocio di circostanze che si creano qui durante questa settimana che rendono particolare lo svolgimento di questo torneo. Bisogna esserne consapevoli, e molti lo sono, ed è proprio questo che rende speciale questo torneo" .

“Ho vissuto bei momenti sia al Roland Garros che qui, ed è sempre emozionante nonché interessante prender parte a questo torneo perché ci sono sorprese inattese, eliminazioni precoci, suspense. Certo, i giocatori sono stanchi, ma sono anche consapevoli che è la loro ultima occasione per far bene durante la stagione.

Poi a novembre si torna a Bercy e le cose sono diverse: si gioca indoor, il pubblico è più o meno lo stesso, ed è un po' la sintesi di tutto l'affetto che hai ricevuto durante la stagione nei tornei che hai giocato in Francia” , ha dichiarato Tsitsipas ai microfoni dell’ATP e nelle parole riportate da Super Tennis.

“Amo il tennis, la mia ragazza e la mia famiglia: la chiamo la santa trinità. A maggio quando si gioca il Roland Garros è un momento splendido per giocare a tennis a Parigi.

Il candese ha conquistato il quinto titolo in carriera la scorsa settimana a Basilea superando in finale Hubert Hurkacz . Tsitsipas è ormai a un passo dalle ATP Finals di Torino: pochissimi punti lo separano dall’aritmetica certezza.

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy ha spesso riservato grandi sorprese. Nella parte finale della stagione, infatti, le condizioni dei migliori tennisti del circuito non sono sempre impeccabili e possono trovare spazio giocatori sulla carta meno abituati a raggiungere determinati risultati.

