Holger Rune: "Sarà battaglia per le Finals. Fantastico lavorare con Becker finora"

© Fred Lee/Getty Images

Uno scoppiettante finale di stagione per Holger Rune. Il tennista danese è ancora in corsa per qualificarsi per le Atp Finals di Torino: è ottavo nella Race, ma con alcuni rivali pronti a superarlo. Per questo motivo, il Masters 1000 di Parigi-Bercy è fondamentale per il suo obiettivo stagionale.

“È una bella battaglia. È l'ultima spinta della stagione. Sono davvero pronto a dare il massimo e poi prepararmi per il prossimo”, ha esordito il detentore del titolo al podcast dell'ATP a Parigi. Per centrare questo traguardo, Rune ha deciso di farsi affiancare da un nuovo super coach: Boris Becker.

“È stato fantastico lavorare finora con Boris, quello su cui stiamo lavorando è quello che vedi in campo. Abbiamo apportato alcune modifiche per poter tornare in pista un po’ di più. E penso che fossi disposto a fare quei piccoli cambiamenti.

Ho giocato un tennis migliore [a Basilea] e stavo combattendo molto bene. Ovviamente non ho ancora trovato il mio livello migliore, ma sicuramente sto costruendo qualcosa in più”, ha proseguito il giovane talento danese.

L'obiettivo Torino

"[Penso] quanto più pace e tranquillità ci sono attorno a un tennista o a un atleta, tanto migliore sarà la loro prestazione e, se ce n'è meno, più sarà difficile mantenere la concentrazione.

È stato sicuramente difficile per me essere la versione migliore di me stesso e questo non va bene per nessun atleta”, ha detto sul momento difficile di queste settimane. È tutto alle spalle, però: ora il focus è sulla qualificazione alle Finals di Torino, la prima della sua carriera alle Finals.

“L'anno scorso sarebbe stato fantastico farcela, ma non mi aspettavo affatto di farcela. Prima degli ultimi tre tornei, non ero nemmeno vicino, quindi ho fatto un grande sprint. Poi, all’improvviso, è stato possibile farcela.

Ma durante questo torneo non ci ho pensato perché in ogni partita ho giocato contro i migliori 10 avversari. È semplicemente successo e sto cercando di fare lo stesso ora, non provare o altro a cercarlo, ma faccio semplicemente tutto quello che posso in campo e alla fine spero di farcela”, ha concluso Rune.