Aryna Sabalenka: "Condizioni non all'altezza delle Finals. La WTA deve fare meglio"

© Clive Brunskill/Getty Images

Aryna Sabalenka è diventata la nuova numero uno del ranking WTA al termine degli US Open. La bielorussa ha disputato un solo torneo da quando ha conquistato la vetta e non ha espresso il suo miglior tennis. Al WTA 1000 di Pechino, infatti, Sabalenka ha fatto molta fatica e si è arresa ad Elena Rybakina ai quarti dimostrando di non aver ancora superato la delusione maturata a Flushing Meadows per una finale gestita piuttosto male contro Coco Gauff.

Considerando tutti questi fattori, le WTA Finals di Cancun rappresentano una grande occasione per la 25enne di Minsk, in cerca di un successo che possa in qualche modo legittimare il suo nuovo status.

Sabalenka attacca la WTA: le sue dure parole

"Sono super felice di tornare alle WTA Finals.

È un torneo davvero prestigioso. Sono contenta di aver giocato così bene durante l'anno e di avere la possibilità di competere qui. Sto facendo il massimo per adattarmi alle condizioni di gioco, spero di poter fare bene nel mio primo match.

Siamo tutte nelle stesse condizioni, non è per niente facile. Non sono le condizioni perfette per un torneo come le Finals, ma le cose stanno così" , ha dichiarato Sabalenka in conferenza stampa facendo riferimento al forte vento presente a Cancun e ai continui ritardi che hanno posticipato la costruzione dell'impianto.

"Non abbiamo potuto allenarci sul Campo Centrale, e non sono contenta per questo. Credo non sia il livello adatto per le Finals. Avremo solo 45 minuti per provare il campo. Sono sicura che anche le altre giocatrici non siano contente.

Spero che il prossimo anno la WTA faccia un lavoro migliore" . Sabalenka è stata sorteggiata nel Gruppo Bacalar insieme a Rybakina, Jessica Pegula e la new entry Maria Sakkari. "Parliamo di un gruppo difficile. Siamo le migliori otto tenniste dell'anno, quindi non potrebbe essere altrimenti. Ho giocato molte volte contro di loro e sono sempre state grandi battaglie. Non vedo l'ora che inizi il torneo" .