Iga Swiatek: "Non esistono favorite alle Wta Finals. Critiche? Spesso ridicole"

Il sedicesimo titolo in carriera conquistato al WTA 1000 di Pechino ha probabilmente restituito a Iga Swiatek parte di quella fiducia persa a partire da Wimbledon. La giocatrice polacca ha dovuto cedere la vetta del ranking ad Aryna Sabalenka e, considerando il suo livello, ha leggermente deluso le aspettative in diversi tornei.

Sui prati dell’All England Club è arrivata la dura sconfitta ai quarti di finale contro Elina Svitolina; mentre durante la stagione americana si è arresa in semifinale a Cincinnati a una Coco Gauff in grande spolvero e alla bestia nera Jelena Ostapenko al quarto turno degli US Open.

Quest’ultima sconfitta ha aperto una mini crisi che si è appunto interrotta a Pechino. Swiatek si è presa la personale rivincita su Gauff e dominato l’ultimo atto dell’evento cinese contro una stanca Liudmila Samsonova.

L’obiettivo della tennista di Varsavia è chiudere il 2023 aggiungendo al suo ricco palmarès le WTA Finals. Swiatek farà parte del Gruppo Chetumal e dovrà battere la concorrenza di Gauff, Ons Jabeur e Marketa Vondrousova per approdare alle semifinali.

Swiatek: "Ho trovato alcune critiche ridicole. Felice di essere a Cancun"

“Sono davvero felice di essere qui. Questo dimostra che sono una giocatrice costante. Giocare le Wta Finals ti restituisce una bella sensazione, cercherò di sfruttare l'esperienza accumulata nelle precedenti stagioni.

Mi sto godendo Cancun, è un posto fantastico. In campo le cose sono un po' più complicate a causa del forte vento. Credo che per fare bene qui, bisogna semplicemente non pensare a tutto quello che succede intorno e provare a giocare il miglior tennis possibile" , ha dichiarato Swiatek in conferenza stampa.

"Favorita? Ho smesso di pensare a questo. Penso che ognuna di noi possa vincere il torneo. La storia dimostra che non ci sono favorite: lo scorso anno, per esempio, ha vinto Caroline Garcia nonostante non fosse tra le prime tre al mondo" .

La polacca si è infine soffermata sulle critiche ricevute dopo alcune sconfitte inaspettate. "A volte ho pensato fosse semplicemente ridicolo. Le persone erano abituate a vedermi vincere, ma è una cosa che non accadrà sempre.

La mia stagione è forse stata più normale rispetto ad altre. La cosa principale è evitare di dimenticare che la mia resta un'ottima stagione: ho vinto grandi tornei, uno Slam" .