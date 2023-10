Medvedev: "Sinner sta disputando una fantastica stagione. Cercherò di essere pronto"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Daniil Medvedev proverà a difendere per la prima volta il titolo ottenuto nell'edizione precedente di un torneo. Il tennista russo avrà la terza opportunità per compiere l'impresa dopo aver sprecato i primi due tentativi al Masters 1000 di Parigi-Bercy e alle ATP Finals nel 2021.

Il nativo di Mosca è diventato il tennista con il maggior numero di successi in stagione registrando un incredibile 64-14 grazie alla vittoria contro Stefanos Tsitsipas. Il russo ha dovuto fare i conti con alcuni problemi, riconducibili più a uno stato influenzale che a un disagio muscolare, ma ha gestito bene i momenti importanti della disputa e chiuso con il punteggio di 6-4, 7-6( 6) .

Daniil Medvedev in finale a Vienna: le parole su Sinner

“È stata una partita davvero dura. Penso di aver servito bene nell’arco dell’intero incontro, anche se ho colpito un brutto doppio fallo nel tie-break.

Sentivo potesse essere una buona seconda, ero un po’ stanco in quel momento. Ma, in generale, sono contento del modo in cui ho servito e del modo in cui ho messo pressione a Tsitsipas in molti punti nel secondo set. Ho avuto molte opportunità e anche lui ha servito bene.

Questa pressione di solito ti ripaga alla fine del match e sono felice di questo. Quando giochi su una superficie così veloce e hai due ottimi servitori come me e Stefanos, pochi game fanno la differenza. Quando la superficie è meno rapida, non hai tutta questa pressione e riesci a gestire meglio i turni di battuta.

Ma qui devi trovare il modo di sfruttare le poche occasioni. Sono contento di essere riuscito a farlo e di aver vinto questa partita" , ha dichiarato Medvedev ai microfoni dell'ATP. "MTO? È arrivato l’inverno. Ho avuto qualche problema, sentivo qualcosa colare dal mio naso e ho chiamato il medico per un controllo.

Non è stato facilissimo, soprattutto perché avrei dovuto servire, ma ho reagito bene" . In finale, il russo troverà ancora una volta Jannik Sinner. L'altoatesino ha sconfitto Andrey Rublev in due set e ha sfatato il tabù Medvedev proprio poche settimane fa nell'ultimo atto del torneo di Pechino.

"Sinner o Rublev? Li ho già affrontati entrambi in finale quest’anno. Sinner addirittura tre volte: forse è un record per me. Stanno disputando una stagione fantastica. Sinner sta finendo alla grande, sono curioso di guardare la loro partita.

Entrambi possono giocare bene in queste condizioni. Sarò pronto ad affrontare il vincitore( la partita tra Sinner e Rublev non era ancora iniziata quando Medvedev ha risposto alla domanda, ndr) " .