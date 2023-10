Daniil Medvedev torna in campo a Vienna: "il mio allenatore è rimasto sorpreso..."

© Hu Chengwei/Getty Images

Esordio con vittoria per Daniil Medvedev all'ATP 500 di Vienna, torneo nel quale il russo difende il titolo conquistato lo scorso anno. Il numero tre del mondo si è imposto in 1 ora e 15 minuti col punteggio di 6-4 6-2 sulla giovane promessa francese Arthur Fils, in un match piuttosto complicato nel primo parziale ma in discesa nel secondo.

Al prossimo turno Medvedev dovrà superare l’ostacolo Grigor Dimitrov. Dopo la vittoria su Fils, l’ex numero uno ha speso parole d’elogio nei confronti del 19enne francese, prevedendo per lui un futuro da top 10.

Le parole di Daniil Medvedev al termine del match

Medvedev è tornato in campo dopo la sconfitta a Shanghai contro Korda, per quello che è il suo primo match del finale di stagione sul cemento indoor. “Non è sempre facile tornare a giocare i tornei dopo un periodo di riposo, ma avevo davvero bisogno di un po' di tempo in più dopo Shanghai per allenarmi.

Avevo il compleanno di mia figlia e un paio di voli da prendere, quindi non ho avuto nemmeno la migliore preparazione possibile, quindi c'è sempre un po' di nervosismo prima del primo incontro. Dal canto suo, Arthur veniva da una finale la scorsa settimana, è arrivato con molta fiducia, so che non vede l'ora di ottenere questo tipo di vittorie e che prima o poi gli arriveranno, è molto giovane.

Fortunatamente oggi ho gestito bene la situazione per servire e giocare bene, tutte le cose che ho provato durante il match hanno funzionato, quindi sono molto contento” ha commentato il russo. Il finalista degli Us Open 2023 ha poi speso parole al miele per il suo avversario odierno.

“In questo momento forse lo vedo molto più bravo sui campi in terra battuta, ma guardate cosa ha fatto la scorsa settimana, una finale su campi duri indoor. Normalmente i campi da gioco indoor sono molto più veloci di quelli outdoor, le condizioni rendono tutto più veloce, quindi Arthur finirà per essere un giocatore pericoloso su ogni superficie.

È molto giovane, ha fatto un salto enorme nel ranking, i giovani come lui finiscono per entrare nella top10, prima o poi. La sua progressione fa pensare che sarà lassù per i prossimi dieci anni, a patto che non succeda nulla di strano, non si sa mai.

Ha un grande potenziale, speriamo che riesca a svilupparlo” ha dichiarato il tennista moscovita. Medvedev difende il titolo nella capitale austriaca. “A volte può essere un problema a causa dei ricordi dell'anno precedente.

Ora siamo in una nuova stagione e sono obbligato a giocare bene di nuovo, ma solo perché hai vinto una volta non significa necessariamente che vincerai la prossima. Forse avrei dovuto cambiare qualcosa nella preparazione di questo torneo, per esempio agli US Open non ne ho avuto bisogno, mi piace molto quel posto e sapevo che avrei fatto molto bene.

Cosa succederà a Vienna? Finora mi sento a mio agio, i primi allenamenti sono andati come mi aspettavo, il mio allenatore è rimasto sorpreso da come sentivo bene la palla, cosa che è stata confermata nella partita di oggi.

Speriamo di continuare con questa stessa dinamica per il resto della settimana” ha concluso il numero tre del mondo.