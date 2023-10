Stefanos Tsitsipas: "Con Thiem è sempre una battaglia. Pubblico? Non mi ha sorpreso"

© Hu Chengwei/Getty Images

In una stagione complicata e al di sotto delle aspettative, Stefanos Tsitsipas sembra aver comunque trovato il modo per battere con continuità Dominic Thiem. Prima del 2023, l’austriaco lo aveva sconfitto in cinque occasioni su otto.

A Vienna, il nativo di Atene ha completato il lavoro iniziato al Masters 1000 di Madrid e a Wimbledon passando in vantaggio nel computo degli scontri diretti: 6-5. Tsitsipas, grazie al 7-6( 5) , 6-4 inflitto a Thiem, ha conquistato gli ottavi di finale all'Erste Bank Open.

Il suo prossimo avversario sarà Tomas Machac, in grado di superare Aleksandar Vukic in due set.

Le parole di Tsitsipas dopo la vittoria contro Thiem

"È stata una partita molto difficile, come sempre accade quando affronti Dominic.

Ogni partita che abbiamo disputato in questa stagione è stata decisa da piccoli dettagli e sapevo che questa volta non sarebbe stato diverso. Ci sono stati degli scambi spettacolari, è stata anche una battaglia fisica.

Dovevo restare molto concentrato, soprattutto nel secondo set, dove stava iniziando a trovare il suo miglior gioco" , ha dichiarato Tsitsipas in conferenza stampa. "Il secondo set è stato molto equlibrato, è iniziato con un gioco molto lungo al servizio.

Sono molto felice di avercela fatta. Non so come sarebbe andata la partita se Thiem avesse vinto quel game. Per fortuna sono riuscito a mantenere l'equilibrio in quei momenti e pochi minuti dopo ho ottenuto il break. Pubblico dalla parte di Thiem? La verità è che mi aspettavo un’atmosfera come quella che abbiamo vissuto, non è una situazione che mi ha sorpreso.

Immagino che sia qualcosa che accadrebbe anche a me se giocassi un torneo nel mio paese, è totalmente comprensibile. Non deve essere qualcosa di negativo, infatti, all'inizio della partita sentivo che stavo giocando bene.

Mi sentivo molto bene in campo, ho avuto quella sensazione fino al tie-break. Vincere il tie-break mi ha conferito la fiducia che stavo cercando per il resto della partita" .