Alexander Zverev sceglie Vienna per tornare a Torino: "Un anno da ricordare se..."

© Clive Brunskill/Getty Images

Il 2023 è stato l’anno del rientro di Alexander Zverev. Nel maggio del 2022, nella semifinale contro Rafael Nadal al Roland Garros, il tennista tedesco aveva subito un infortunio alla caviglia che l’aveva costretto a stare fermo per mesi.

Esattamente un anno dopo, il giocatore di Amburgo ha raggiunto lo stesso risultato, tornando nella semifinale dell’Open di Francia. “Sto giocando un buon tennis e sto vincendo di nuovo tornei, che è la cosa più importante.

Sono un contendente. È qualcosa che mi è mancato all’inizio dell’anno, quando non mi sentivo come se lo fossi. Sono tornato alla stessa mentalità di vincere tornei e alla stessa mentalità di cercare di essere uno dei migliori”, ha detto Zverev ai microfoni dell’Atp dopo aver vinto il torneo di Chengdu.

“Se vado a Torino, dopo un infortunio del genere, è un grande risultato, non ci sono dubbi. È un anno di ritorno da ricordare, questo è certo”, ha dichiarato l’ex numero due del mondo.

Il periodo dell'infortunio e il ritorno

“Penso che all’inizio dell’anno stavo ancora gestendo il dolore, stavo ancora affrontando il dolore. Se vuoi essere competitivo in questo sport devi essere sano al 100%, devi muoverti come vuoi sul campo da tennis.

Per poterlo fare, non devi provare dolore”, ha spiegato Zverev in merito al suo infortunio. Sul periodo di convalescenza, ha scoperto ancora di più l’amore per questo sport. “Penso che apprezzi davvero lo sport del tennis.

Apprezzi davvero i giorni difficili, i giorni divertenti. Apprezzi semplicemente il fatto di essere là fuori in campo, quando ti viene portato via. La maggior parte dei giocatori se ne rende conto una volta che abbandonano il tennis perché non hanno questo periodo, questo infortunio.

Me ne sono reso conto prima, quindi ne sono grato, ma voglio tornare dove ero. Non volevo che accadesse l’infortunio, ovviamente, ma mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire cosa significa realmente il tennis. Se torno al livello, se vinco il Grande Slam e divento numero 1 al mondo, forse mi guarderò indietro e dirò: ‘Ne è valsa la pena’”, ha concluso il vincitore delle Atp Finals.