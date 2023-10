Geal Monfils dopo il successo a Stoccolma: "Una settimana speciale"

© Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup

Quasi due anni dopo, ancora Gael Monfils. Un weekend speciale per il veterano francese, che all’Atp 250 di Stoccolma, conquista il suo 12esimo titolo in carriera, imponendosi in una combattuta finale da 2 ore e 38 minuti sul russo Kotov col punteggio di 4-6 7-6(6) 6-3.

Una vittoria in rimonta, che testimonia la tenacia del 37enne parigino, il quale ha salvato tre pericolosissime palle break che sapevano di match point nell’undicesimo gioco del secondo set. Il francese è stato bravo poi a limitare la furia del tennista russo, alla prima finale in carriera dopo un torneo perfetto in cui ha eliminato Eubanks, Sonego, Griekspoor e Kecmanovic, lasciando un solo set per strada.

A fine partita Monfils, che col successo nella capitale svedese ha guadagnato ben 50 posizioni nel ranking Atp, rientrando in top 100 (90°), ha espresso tutta la propria gioia, dedicando la vittoria alle donne della sua vita.

Le parole di Gael Monfils al termine della finale

Il 37enne francese ha ringraziato il pubblico e speso parole d’amore per la sua famiglia. “Settimana speciale per me con 3 donne. Mia madre, grazie. Come sempre è bello vincere un titolo davanti a lei.

Mia moglie Elina. Grazie. L'ultima è mia figlia Skaï che sta guardando davanti alla TV. È la prima volta che da padre vinco un titolo. È molto speciale” ha dichiarato un emozionato Monfils. L’ex numero sei del mondo è diventato il campione più anziano della storia del torneo svedese.

“La cosa divertente è che è il mio 12° titolo. Dopo 12 anni ho vinto qui. Credo che il 12 sia il mio numero fortunato, quindi... pazzesco. Breve storia ma lunga. Vorrei ringraziare Michael. Prima del Roland Garros gli ho detto che avevo bisogno di nuovo del suo aiuto.

Lui mi ha detto: "Davvero? E io: "Sì". Mi ha detto: "Ho guardato la tua partita. È stata terribile. Domani ci alleneremo insieme'” ha concluso il francese.