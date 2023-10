Paula Badosa lavora per il rientro in campo: il messaggio social

© Clive Brunskill/Getty Images

È una delle tenniste più seguite nel circuito ed oltre al suo tennis Paula Badosa viene seguita anche per la sua avvenenza. Il suo 2023 ha vissuto una doppia faccia, diverso valutando vita privata e le sue prestazioni in campo.

In campo Paula ha avuto costanti problemi fisici, ha disputato solo 11 tornei in stagione ed è scivolato abbastanza dietro in classifica. E pensare che parliamo di una tennista che era a ridosso della prima posizione al mondo e che invece ora è costretta a inseguire da dietro.

Le cose vanno invece molto meglio nella vita privata dove va a gonfie vele la relazione con il tennista greco Stefanos Tsitsipas. La coppia dei due talenti del tennis europeo è molto seguita e ogni notizia che riguarda la coppia fa davvero molto rumore.

Paula ha saltato ben tre tornei del Grande Slam in questa stagione a causa di problemi fisici, tutto è nato da un problema agli adduttori agli Australian Open e poi ci sono stati grossi problemi nel corso di questa annata.

Ora Paula non gioca dal torneo di Wimbledon di quest'anno e la sua stagione è finita in anticipo. Ora mediante i social Paula ha espresso il desiderio di tornare agli Australian Open 2024. Attraverso il proprio canale social Paula Badosa ha rilasciato il seguente tweet:

I play tennis sometimes… 🤨😏🙃😚😉 pic.twitter.com/PY3cu2NWxH — Paula Badosa (@paulabadosa) October 21, 2023

E pensare che solo qualche settimana fa Paula ha dovuto dire anzitempo alla sua stagione e ha rilasciato il seguente comunicato: "Dopo aver lottato per tanti mesi per tornare a competere concludo qui la mia stagione.

Sapete tutti quanto mi piace competere, abbiamo provato di tutto insieme alla mia squadra ma sono costretta a fermarmi a causa del forte dolore". E solo qualche settimana fa lei specifico' la sua situazione rivelando: "Spero di essere pronta per gennaio, sono stata colpita ad un punto sensibile vicino alla spina dorsale e devo stare ferma e attenta. Spero di essere in Australia e giocare il doppio misto con Stefanos", ha concluso con un sorriso la tennista iberica.