Elina Svitolina parla chiaro sul futuro: "La vita non si limita al tennis"

Elina Svitolina ha stupito tutti da quando è tornata a competere nel circuito Wta. Nei tornei del Grande Slam la giocatrice ucraina ha ottenuto risultati importanti, dopo essere stata per diverso tempo lontana dal tour: all'Open di Francia si è fermata ai quarti di finale per mano della bielorussa Aryna Sabalenka; a Wimbledon ha sconfitto la polacca Iga Swiatek e ha ceduto solo in semifinale alla campionessa Marketa Vondrousova; a New York, l'ultima competizione che ha disputato, ha raggiunto il terzo turno ed è uscita di scena a causa della statunitense Jessica Pegula.

La 29enne si è raccontata recentemente in un'intervista rilasciata a Vogue Ucraina e ha parlato prima di tutto della famiglia: "Speriamo che io e Gael abbiamo un altro paio di figli e che lei (in riferimento a sua figlia Skai) continui a sviluppare il tennis ucraino, la mia missione è compiere sforzi concreti affinché ciò accada".

Svitolina ha spiazzato gli appassionato quando ha ammesso che non rifarebbe cosa ha appena fatto in quest'annata, recuperando oltre 1000 posizioni nel ranking Wta: "Non scendo in campo senza credere nella mia vittoria, ma serve molta salute e la vita non si limita al tennis".

Le parole di Svitolina

L'atleta ucraina si sta concentrando anche sul lavoro nella sua associazione creata nel 2019: "Voglio svolgere tutti i miei compiti, dallo sport alla beneficenza, per aiutare i nostri militari, i bambini e tutti gli ucraini.

I bambini continuano a giocare a tennis, possono vivere quei momenti luminosi in questi tempi difficili" ha dichiarato. Elina ha poi raccontato i momenti della sua giovinezza: all'età di 11 anni ha scelto di lasciare il tennis per dedicarsi alla ginnastica, però in poco tempo ha voluto cambiare nuovamente idea.

Appena un mese dopo, Svitolina ha riprovato a giocare a tennis e a 13 anni si è trasferita per avere l'opportunità di dedicarsi professionalmente allo sport con la racchetta. Ora, uno dei suoi obiettivi più vicini, è partecipare ai giochi olimpici di Parigi nel 2024, che si svolgeranno sulla terra battuta del Roland Garros.