"Olimpiadi meglio degli Slam?": Jimmy Connors risponde a Zverev

Dopo un inizio stagione a rilento dovuto soprattutto al grave infortunio occorso la scorsa stagione il tennista tedesco Sascha Zverev è apparso in netta ripresa. Diversi ottimi risultati e il tedesco è tornato anche ufficialmente in Top Ten; ora addirittura Sascha ha ottime possibilità di disputare le Atp Finals di Torino, torneo che ha gia vinto e dove può rappresentare una delle sorprese di questa stagione.

Sascha la prossima settimana sarà uno dei protagonisti del torneo di Vienna ma in queste ore è protagonista per sue dichiarazioni, parole che sono tornate di moda. Dopo la vittoria delle Olimpiadi Zverev affermò che considerava questo successo superiore alla vittoria di qualsiasi Slam, parole che ha poi ribadito più volte e anche recentemente.

Zverev affermò: "Non voglio parlare di tornei del Grande Slam perché ho appena vinto un torneo Olimpico e non c'è niente di più importante dei Giochi Olimpici nel mondo dello sport", parole poi riportate dalla BBC.

Queste dichiarazioni sono spesso poi nel mirino di tennisti ed ex tennisti e nelle ultime ore sono state commentate da Jimmy Connors e suo figlio Brett nel corso del Podcast Advantage Connors. Brett ha riferito al padre che è stato molto netto a riguardo: "So che le Olimpiadi sono diventste uno sport dopo il tuo ritiro ma volevo sapere la tua opinione su quelle parole".

Jimmy ha subito consentito nella sessione di domande e risposte e ha commentato: "Ognuno ha i propri pensieri e sentimenti a riguardo, ma per quel che mi riguarda io preferisco e avrei preferito sempre vincere uno Slam. Poi io sono io e la questione è soggettiva, ognuno ha il proprio pensiero".

Dopo qualche nuova frecciatina di Brett, Jimmy ha poi proseguito: "Penso che le Olimpiadi sia una di quelle cose che - una volta che tu hai tanti titoli del Grande Slam - pensi di ottenere per completare il tuo curriculum o comunque qualcosa del genere.

Trovo interessante le sue parole soprattutto visto che dice che preferirebbe avere una medaglia Olimpico piuttosto che uno Slam e lo dice quando effettivamente non ha ancora vinto uno Slam". Più volte tra semifinale e la clamorosa finale del 2020 agli US Open Zverev ha avuto le sue chance ma finora non è mai riuscito a trionfare.