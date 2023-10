Toni Nadal va controcorrente sul tema mental coach: "Rafa non l'ha mai avuto e..."

© Adam Pretty/Getty Images

Toni Nadal va controcorrente. Lo sport, tennis incluso, cambia e si evolve. Uno degli aspetti che è cambiato maggiormente è quello delle squadre: non c'è solo più il coach. Ora ci sono fisioterapisti, preparatori atletici, nutrizionisti e soprattutto tanti mental coach.

Un allargamento che non piace allo zio più famoso del circuito tennistico. “Le squadre dietro i giocatori sono diventate così grandi: penso a nutrizionisti e mental coach. E sono questi ultimi che credo siano la causa della frustrazione di così tanti giovani giocatori e dell'incapacità di gestire la sconfitta e la pressione.

Rafa non ha mai avuto un coach per la salute mentale, tanto meno un nutrizionista. Non sono sua madre, non so cosa abbia mangiato o mangi né quanto pesi. Eravamo solo io e Rafa. Alcuni giorni lo giocavo con vecchie palle usate, lo portavo su campi di scarsa qualità per allenarmi e dimenticavo di prendere l'acqua in modo che potesse essere mentalmente forte e abituarsi ad accettare la sconfitta e a commettere errori”, ha confessato lo zio dell’ex numero uno del mondo al Mallorca Bulletin.

Non si limita a questo. Toni Nadal approfondisce il discorso e prende una direzione opposta rispetto a quello che il tennis ha abituato: la grandezza di Rafa è dipesa anche dall’assenza di questa figura.

“Oggi ci sono troppe informazioni e queste non sempre funzionano; al contrario, porta a una maggiore frustrazione per i giocatori quando perdono. Si tratta di allenarti di più, lavorare di più, migliorare costantemente il tuo gioco e passare al torneo successivo.

Questo è quello che ho sempre instillato in Rafa ed è per questo che è così forte mentalmente. Ci saranno pochissimi giocatori bravi quanto Federer, per esempio, ha giocato una partita perfetta ma Rafa lo ha battuto”, ha concluso il coach che è stato al fianco anche di Felix Auger Aliassime, dopo aver lasciato Nadal.

🇪🇸 Toni Nadal says he’s ‘worried’ about the next generation of tennis players:



“The teams behind the players have become so large, so many stats, analysis, nutritionists and mental health coaches.



And it is the latter [mental health coaches] that I believe are the cause for so… pic.twitter.com/vwxhxalz9Y — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 21, 2023