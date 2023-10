Ben Shelton conquista la prima finale Atp: le parole dopo la vittoria contro Giron

© Koji Watanabe/Getty Images

Ben Shelton sta vivendo un sogno nella sua prima vera stagione nel circuito Atp. A fine 2022, ha deciso di lasciare il college per dedicarsi a tempo pieno al tour. In questo 2023, sono già arrivati già traguardi importanti.

Dopo la prima semifinale a livello Slam, il giovane statunitense ha conquistato la prima finale di un torneo: al ‘500’ di Tokyo, ha conquistato l’atto finale battendo in semifinale Marcos Giron con il risultato di 6-7(2), 7-6(5), 6-4.

“È un risultato enorme per me e per la mia squadra, soprattutto per come è andata la partita oggi”, ha detto Shelton ai microfoni dell’Atp a seguito di una vittoria durata quasi tre ore. “Sicuramente una delle partite più difficili che abbia giocato in vita mia.

Marcos mi stava superando da fondo campo in quasi tutti gli scambi e ho dovuto cambiare completamente il mio gioco per avere una possibilità contro di lui. Essere in grado di superare questa partita, non solo capire alcune cose ma ottenere una vittoria e arrivare alla mia prima finale ATP, la vittoria non potrebbe essere più dolce”.

Le parole di Karatsev

“Le gambe sono un po' pesanti oggi, ma domani saranno sicuramente recuperate, sarò pronto a partire”, ha detto Shelton quando gli è stato chiesto come stava fisicamente: “Penso che, se non altro, l'adrenalina mi aiuterà a superare la partita”.

Nella finale dell’Atp 500 di Tokyo, Ben Shelton affronterà Aslan Karatsev, alla quinta finale della carriera, la prima della stagione. Il russo ha sconfitto in semifinale il nuovo idolo di casa, Shintaro Mochizuki.

“Tutti sono venuti per sostenere questo ragazzo, è stato qualcosa di speciale giocare qui con il pubblico pieno”, ha detto l’altro semifinalista Slam dopo la sua vittoria. “Ho cercato di mantenere il mio piano di gioco molto semplice, di non prestare troppa attenzione al pubblico, e ci sono riuscito”, ha concluso ai microfoni dell’Atp.