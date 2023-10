La rivelazione di Stefanos Tsitsipas ad Anversa: "Non me lo aspettavo..."

© Atp Tour

Stefanos Tsitsipas è il protagonista assoluto della settimana all'Atp 250 di Anversa, quanto meno fino al venerdì. Il giocatore greco sembra essere tornato in condizione sia dal punto di vista fisico che del gioco, mostrando il livello a cui può spingersi in queste prime partite nella competizione austriaca.

L'obiettivo del nativo di Atene, guidato dal suo papà coach Apostolos, è incrementare i punti in classifica per avvicinare la qualificazione alle Finals di Torino, che non è ancora certa ma abbastanza vicina.

Il tennista 25enne sta dando dei segnali importanti in vista del finale di stagione, tutt'altro che semplice: la principale testa di serie ha finora battuto in due set l'olandese Botic van de Zandschulp e il tedesco Yannick Hanfmann.

Tsitsipas, reduce da diversi mesi complicati a livello di risultati nel circuito, sembra essersi dato una scossa: i miglioramenti si notano soprattutto nelle fasi cruciali di una partita, nelle quali il greco recentemente ha pagato dazio anche contro avversari di livello inferiore.

Le parole a fine match

Dopo l'affermazione sul tedesco con un doppio 6-3, che gli ha regalato il passaggio in semifinale, l'attuale numero 7 del ranking mondiale ha analizzato la prestazione e nel complesso il confronto ai microfoni dell'Atp Tour, in un'intervista in campo rilasciata a caldo.

Il giocatore di Atene si è soffermato su un momento del match in particolare, la palla break concessa al suo avversario sul 2-3 del secondo set che poteva stravolgere gli equilibri e i piani: "Questi momenti non sono mai facili.

Quando sono arrivate ​​questo tipo di situazioni, ho fatto davvero del mio meglio. Ho giocato in modo molto preciso e sono rimasto calmo. È stato estremamente importante perché il punteggio avrebbe potuto essere un po' diverso se quegli scambi fossero andati diversamente" ha ammesso.

Tsitsipas ha poi parlato degli ottimi risultati in doppio che sta tenendo contemporaneamente questa settimana ad Anversa con suo fratello Petros: "Quando giochi nel tour, non puoi farlo molto spesso. È soddisfacente riuscire a giocare così bene in entrambi i tabelloni.

Sono felice di farlo con Petros. Possiamo davvero divertirci là fuori e cogliere questa opportunità per giocare buon tennis" ha concluso.