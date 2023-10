Angelo Binaghi sull’interessamento dell'Arabia al Tennis: "Non è come il calcio"

© internazionalibnlditalia

Tra poco più di un mese andrà in scena l’ultima fase di Coppa Davis. L’Italia di Filippo Volandri è in lizza per un trofeo che manca ormai da quarantasette anni, con il trionfo sul Cile del 1976.

Dal 21 novembre iniziano i quarti di finale a Malaga, sarà l’Olanda l'avversaria degli azzurri per un posto tra le migliori quattro. C’è tanta attesa per i convocati che il capitano Volandri deciderà di selezionare.

Pare ormai sempre più difficile vedere la presenza di Matteo Berrettini, alle prese con un infortunio dal quale non ha ancora recuperato. Jannik Sinner, la cui presenza pare ormai certa, sarà la punta di diamante del gruppo.

Angelo Binaghi, presidente della Federazione tennis e padel, ha provato a fare chiarezza sulle possibili scelte di Volandri: “Nelle prossime ore Filippo capirà le condizioni di Berrettini. Sinner ci ha detto che c’è.

Con Fabio Fognini ho parlato più volte: è rimasto dispiaciuto dal comportamento del c.t., non ha nulla contro la Federazione. È un momento in cui abbiamo bisogno di tutti, ma Volandri avrà piena libertà di selezionare la squadra migliore”, ha affermato in un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera.

Sull'avvento dell'Arabia nel tennis

Il capo della Ftp si è poi soffermato su un argomento che ha tenuto banco per lungo tempo questa estate. L’approdo dell’Arabia nel mondo del calcio. Sul possibile interessamento sul tennis si è espresso così: "Sto cercando di convincere Gaudenzi, presidente dell’Atp, che il tennis non è come gli altri sport, l’Arabia sarà anche un mercato appetibile ma vanno tutelate le situazioni che funzionano, come la nostra.

Non si può avere paura che l’Arabia crei un circuito parallelo, come nel golf. E io spero che ad appagare la loro voglia di tennis basterà il Master 1000 che l’Atp darà all’Arabia a gennaio dal 2025, magari combinato con la Wta.

La stagione comincerà da là. Una rivoluzione, certo. Ma le Finals devono rimanere qui", ha spiegato.