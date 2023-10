Angelo Binaghi: "Sogno un tennis con i numeri del calcio. Grazie a Jannik Sinner..."

© internazionalibnlditalia.com

Il 2023 è stato un anno molto redditizio per il tennis italiano, che ha visto come suo principale protagonista Jannik Sinner, capace di proiettarsi, grazie ai suoi straordinari risultati ottenuti in questa stagione, fino al quarto posto del ranking mondiale.

Posizione che solo due grandi leggende del nostro paese aveva raggiunto prima, Adriano Panatta, che si era spinto anch’esso fino alla quarta posizione, grazie alla storica vittoria al Roland Garros del 1976, e ancor prima Nicola Pietrangeli, spintosi fino alla terza posizione, quando però non ancora era stata introdotta la classifica computerizzata, inaugurata nel 1973.

Angelo Binaghi, presidente della Federazione tennis e padel, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, che il successo che questo sport sta riscontrando negli ultimi anni non è frutto di una casualità, bensì di una programmazione ben mirata che parte dalle scuole e dai più piccoli: “Con Sinner frequentatore abituale delle Finals, e magari vincitore Slam, non riesco a immaginare una situazione più favorevole.

Basta con lo sport concepito con la mentalità assistenzialista dello Stato: vogliamo rimanere un Paese sedentario a vita? E il quinto più obeso del mondo? Sport e Salute non sfrutta abbastanza la potenzialità della Fitp di diffondere lo sport in Italia: un euro speso nella promozione del tennis, oggi, è oro”, ha dichiarato.

Tennis come il calcio

Poi ancora: “ Il mio tempo è dedicato a cercare di rendere il tennis sempre più popolare, così sarà più facile trovare nuovi Sinner. Al calcio piace vincere facile: noi siamo presenti nel 25% dei comuni d’Italia, loro in tutti.

Ma il tennis a scuola prima di noi non era mai entrato: 350 mila bambini contattati quest’anno, voglio arrivare a un milione. Negli ultimi cinque anni siamo lo sport che ha investito di più sui ragazzi, ma c’è un patrimonio ancora inutilizzato", ha affermato.

Poi sul fenomeno Sinner, capace di catalizzare l’attenzione mediatica e le speranze di tanti tifosi: "Abbiamo conquistato due Slam con Schiavone e Pennetta, quattro Federation Cup con le ragazze e continuavano a chiedermi: perché il tennis italiano non vince mai? Problema di cultura sportiva, certo.

Poi ci sono i fatti: non abbiamo emesso una tessera agonistica in più dopo il trionfo della Schiavone a Parigi. Sinner smuove le folle, e non ha ancora vinto niente. Perché? Forse perché nella memoria collettiva, vedi la Davis del ‘76, il tennis è maschile.

Ma non solo. È la prospettiva: Sinner ci fa intravvedere dieci anni di successi. E l’attenzione esplode” ha detto il capo della Ftp.