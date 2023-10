Atp Anversa, Stefanos Tsitsipas centra i quarti di finale: "Sapevo che..."

© Clive Brunskill/Getty Images

Stefanos Tsitsipas è l’unico rimasto in corsa in questa settimana per la qualificazione matematica alle Atp Finals. Il greco, che già vantava di un buon punteggio rispetto a chi lo seguiva, non vuole mollare la presa e continua il suo cammino nell’Atp 250 di Anversa.

Sul cemento indoor belga, l’ex numero tre del mondo ha sconfitto agli ottavi di finale Botic van de Zandschulp in due set: il risultato finale è di 7-5, 6-3. Una mini-rimonta per il tennista greco, che nel primo set ha dovuto rimontare un 3-1.

Il contro-break nell’ottavo game gli ha garantito la momentanea parità, fino al 6-5: una sola palla break, diventato set point, è stata fondamentale per il vincitore delle Next Gen e delle Atp Finals. “C'è voluto un po' di tempo.

Non ho avuto la partenza migliore che mi sarei aspettato, ma che bel modo di finire”, ha dichiarato Tsitsipas ai microfoni dell’Atp Tour dopo la prima vittoria contro il tennista olandese. “Ho cercato di inserirmi nonostante la pausa iniziale e ho trovato un'ottima via verso la fine.

Sentivo che ogni punto era una lotta; in ogni partita c'era un'opportunità per fare qualcosa. Stavo cercando di mantenere quella costanza e lavorare per la vittoria”, ha concluso il tennista di Atene.

I precedenti con Hanfmann

Ai quarti di finale, Tsitsipas affronterà Yannick Hanfmann, che agli ottavi di finale ha sconfitto Dominic Thiem.

6-4, 5-7, 6-4 è il risultato che ha permesso al tedesco il passaggio del turno. Tra i due, sarà il secondo scontro diretto di questo 2023. Hanfmann ha sconfitto a Maiorca, sull’erba spagnola, Tsitsipas con il risultato di 6-4 3-6 6-2.

L’H2H di questi due giocatori recita però 1-1. Una precedente vittoria del finalista degli Australian Open si registra sempre sui prati verdi, ma questa volta quelli inglesi: a Wimbledon, più precisamente a Roehampton, nel lontano 2017, ha superato Hanfmann nel secondo turno di qualificazioni del torneo del Grande Slam britannico.