Atp Finals lontane per Casper Ruud: le sua delusione dopo la sconfitta contro Giron

La strada verso la qualificazione alle prossime Atp Finals si fa sempre più impervia per Casper Ruud. Il norvegese è caduto ai sedicesimi di finale dell’ ATP 500 di Tokyo per mano di Marcos Giron allontanandosi dall’obiettivo stagionale di entrare tra i primi 8 nel “Torneo dei Maestri”, che avrà luogo a Torino dal 12-19 novembre.

L’ex numero due non sta attraversando un momento particolarmente positivo “Penso che sia andata meglio dell'anno scorso. Ho giocato meglio dell'anno scorso, questo è certo. Forse non è quello che speravo e di cui avevo bisogno, ma ci sono ancora due settimane di tempo e continuerò a tenere la testa alta e a lottare”, ha spiegato Casper, che avrà 800 punti da difendere della finale dei Masters contro Djokovic lo scorso anno.

Ho cercato di giocare allo stesso livello del primo turno (contro Watanuki), forse non ci sono riuscito ma va bene così, non è sempre facile passare da un giorno all'altro con avversari diversi. Non è sempre facile passare da un giorno all'altro con avversari diversi.

Non ero in grado di essere abbastanza pronto per contrastare il suo gioco", ha detto ai microfoni di Eurosport.

Una stagione priva di acuti per Ruud

Un solo torneo all’attivo quest’anno per Ruud, battendo in finale ad Estoril il serbo Miomir Kecmanovic.

Il 24enne nativo di Oslo, aveva confessato diverse settimane fa la sua delusione per una stagione che non stava andando come il previsto: “Non è andata come previsto ma ero preparato a un anno difficile, visto che nel 2022 le mie aspettative sono state superate.

Mi aspettavo che a un certo punto le cose non sarebbero andate bene, fa parte dello sport, anche se non è divertente attraversare questi periodi. Il momento clou è stato la finale del Roland Garros, senza quel risultato sarei piuttosto deluso ora.

Se a gennaio mi avessero detto che sarei tornato in finale di uno Slam, ovviamente l'avrei firmato, ma sono deluso dagli altri risultati.