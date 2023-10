Boris Becker è il nuovo coach di Holger Rune, ora è ufficiale

© Fred Lee/Getty Images

Il tennista danese Holger Rune non sta affatto vivendo un momento facile. Top Ten, giovanissimo e con già grandi vittorie all'attivo, Holger ha creato grande Hype su di sé e c'erano (ci sono) grosse aspettative sulla sua carriera.

Per ora non è facile e anche nelle ultime ore il tennista ha subito l'ennesima pesante sconfitta. Holger difendeva il titolo a Stoccolma ma è stato eliminato subito, al primo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic.

Gara senza storia, primo set combattuto e perso al tiebreak e secondo set dove il serbo ha controllato mentre Holger è apparso ancora molto falloso. Altri punti persi e anche in chiave Finals Atp Holger ora rischia grosso.

Attualmente il giovane nordico è ottavo nella Race ed ha solo 100 punti di vantaggio sull'americano Taylor Fritz. Attualmente il numero nove della Race è impegnato a Tokyo e in caso di vittoria del torneo per Holger si mette davvero male.

Più difficile il rientro di Tommy Paul mentre Casper Ruud e Hubert Hurkacz hanno ancora più difficoltà (visto eliminazione in questa settimana nel torneo). Negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile ruolo di Boris Becker come super coach di Holger Rune.

A scatenare il rumors una foto social e nelle ultime ore dichiarazioni che sanno di apertura; il forte tennista ha parlato di questa possibilità ai microfoni di TV2 ed ha parlato della loro settimana di allenamento insieme: "È stata una bella settimana di allenamento.

Conosco Boris da molto tempo, lui segue il tennis in generale e già in passato mi ha scritto qualche volta. Quando ero giovane mi dava consigli e anche qualche trucco su come stare in campo. Con questo ha dimostrato che mi supporta".

Poi Holger ha proseguito: "Lui è stato un tennista e questo può sentirlo, è una grande differenza. Lui capisce quello che provo. Non può semplicemente dire quello che pensa io senta, lui ha provato tutto ciò ed è stato nelle mie stesse situazioni".

Ora è ufficiale, Boris Becker è il nuovo coach di Rune, l'ex tennista lo ha confermato ai media tedeschi.