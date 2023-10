Tsitsipas e l'effetto Badosa: "Sto vivendo il periodo migliore della mia vita"

© Lintao Zhang/Getty Images

Un mese al top per concludere la stagione in maniera positiva. È questo l’obiettivo di Stefanos Tstitsipas, impegnato all'ATP di Anversa per raddrizzare un’annata che definire deludente sarebbe riduttivo.

Un solo titolo vinto, quello di Los Cabos, e due finali in Australia e a Barcellona, in una stagione con pochi alti e troppi bassi per un tennista col suo talento. Se in campo le cose non vanno benissimo, la storia d’amore tra il tennista greco e la collega Paula Badosa procede a gonfie vele.

La coppia più chiacchierata del circuito appare sempre più in sintonia e durante la conferenza stampa di presentazione del 25enne di Atene al torneo belga Tsitsiaps non ha perso occasione per ribadirlo.

Tstitsipas sicuro dei suoi mezzi: “Non ho nulla da dimostrare a nessuno”

L’attuale numero sette del ranking ha ammesso di essere deluso per i risultati degli ultimi mesi, ma ha aggiunto di essere determinato a concludere il meglio la stagione.

“Negli ultimi tre, quattro mesi non sono riuscito a fare molti punti, lo ammetto. Mi sono affidato troppo a ciò che avevo imparato. Pensavo di poterci riuscire anche abbandonando un po' la disciplina e concentrandomi un po' di più sul mio talento, ma non è così che funziona.

Nel profondo sento di voler cambiare le cose e di voler fare un buon finale di stagione. Sono davvero affamato all'inizio di quest'ultima prova indoor. Non mi sono mai allenato così tanto in tutta la mia carriera” ha dichiarato Tsitsipas.

Sul suo legame con Badosa, il greco ha raccontato: “L'incontro con Paula mi ha dato una visione diversa della vita in generale. Prima era sempre tennis, tennis, tennis, tennis, era tutto ciò che contava, 24 ore su 24, sette giorni su sette.

E durante quella parte della mia giovane carriera, non ho trascorso abbastanza tempo con la mia famiglia. Forse per alcuni questi legami non sono così importanti, ma per me sono fondamentali. Sono elementi della mia vita che richiedono tempo.

Non proprio energia, perché sono semplicemente parte di me. Quindi avere Paula al mio fianco ora è fantastico. Sto vivendo il periodo migliore della mia vita. Ho le persone giuste intorno a me, non ho dubbi”.

Sulla possibilità di vincere uno slam. “Sono stato vicino al successo, ho avuto le mie possibilità. Forse quello che mi mancava era l'energia. La uso troppo in campo. Se si guarda ad altri campioni come Djokovic, Federer e persino Nadal, loro sanno gestire meglio tutto lo sforzo che uno slam richiede.

L'unica volta nella mia carriera in cui sono stato abbastanza intelligente da gestire bene tutto questo è stato al Masters 2019 e l'ho vinto. Ci vuole molto tempo per padroneggiare questa gestione, ma sono sulla buona strada.

Non mi sono ancora arreso” ha dichiarato il 25enne. Tsitsipas ha infine rivelato qual è il suo sogno. “Ci vogliono anni per maturare come uomo o come atleta dominante e io mi do il tempo per farlo. Voglio davvero realizzare il mio sogno un giorno.

Sogno che io e Paula possiamo farcela insieme ed essere i numeri uno. Non ho nulla da dimostrare a nessuno” ha concluso Tsitsi.