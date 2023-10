Auger-Aliassime prova ad allontanare la crisi: "Ho bisogno di risultati come questo"

© Fred Lee/Getty Images

Fare bene a Tokyo per ritrovare il suo miglior tennis e allontanare la crisi: è questo l’obiettivo di Felix Auger-Aliassime prima della fine della stagione. Il tennista canadese ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, tra cui quello alla spalla, e ha vissuto una stagione deludente.

Al Japan Open, Auger-Aliassime è tornato a vincere due partite consecutive: non accadeva dall’ultima edizione del Masters 1000 di Indian Wells. Il 23enne di Montreal ha sconfitto all’esordio Aleksandar Vukic e ha poi superato agli ottavi di finale Sebastian Ofner imponendosi con un sonoro 6-4, 6-1.

Il suo prossimo avversario sarà il qualificato Marcos Giron, che ha eliminato la testa di serie numero due Casper Ruud in due set.

Auger-Aliassime vuole cambiare passo: le dichiarazioni del canadese

Il canadese vuole cambiare passo ed è convinto che prestazioni come quella contro Ofner possano restituirgli parte di quella fiducia persa.

Auger-Aliassime crede di poter rialzare la testa e di possedere il livello per ottenere importanti risultati nel Tour ATP. “La stagione è andata così finora. Ho bisogno di risultati come questo. Credo nel mio gioco e in me stesso.

Penso di avere tutto ciò di cui ho bisogno per vincere a questi livelli” , ha spiegato Auger-Aliassime ai microfoni dell’ATP. “L’ho già dimostrato in passato; si tratta di credere nelle tue potenzialità ed essere positivo.

Sono contento che il mio livello si stia traferendo anche in campo dopo un paio di mesi e non vedo l’ora di giocare la prossima partita. Cercherò di vincere ancora. È sempre bello quando gioco così.

Mi piacere fare queste prestazioni. Sono ancora giovane e sto cercando di godermi ogni momento” . Nella parte basse del tabellone, oltre ad Auger-Aliassime e Giron, hanno guadagnato l'accesso ai quarti di finale anche Tommy Paul e Ben Shelton.

I due si conoscono molto bene e daranno vita a un interessante derby americano a Tokyo. Il computo degli scontri diretti è in perfetta parità: Paul ha vinto proprio ai quarti agli Australian Open; mentre Shelton si è preso la rivincita agli ottavi degli US Open.