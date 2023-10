Boris Becker nuovo coach di Holger Rune? Il danese elogia l'ex campione slam

© null

Negli scorsi giorni Holger Rune è stato avvistato e fotografato mentre si allenava con l'ex leggenda tedesca del tennis Boris Becker. Ovviamente sul web è immediatamente rimbalzata la suggestione di vedere il giovane talento danese guidato dal 56enne capace di vincere 6 slam.

Dopo la separazione con Patrick Mouratoglou, il giovanissimo 20enne potrebbe quindi ricorrere all'ex coach di Novak Djokovic (dal 2013 fino al 2016)? Seppur al momento resta solo soltanto un'indiscrezione, l’ex campione di Parigi Bercy si è detto ben felice di aver avuto questa breve collaborazione.

"È stata un'ottima settimana di allenamento.

Conosco Boris da molto tempo. Segue molto il tennis in generale e mi ha scritto alcune volte. Anche quando ero un po' più giovane mi ha dato alcuni consigli e trucchi. In questo modo ha dimostrato di sostenermi",

ha detto onorato Holger ai microfoni di TV 2 Sport.

Il numero 6 del ranking ha sottolineato quanto sia stato importante aver avuto questa interazione con un campione di tale portata. Ricevere consigli da Becker, che ha calcato i campi da tennis ai massimi livelli gli ha lasciato qualcosa di molto positivo:

Le parole di elogio di Rune

"Lo senti.

Questa è davvero una grande differenza. Riesce a sentire quello che provo io. Non può solo dire quello che pensa che io stia provando, ma lo sente perché è stato lui stesso in quelle situazioni. Quindi è una sensazione e un sentimento diverso.

È sicuramente una buona cosa avere qualcuno che l'ha provato in prima persona", ha concluso. Il coach di Leimen è stato tra i grandi ospiti del Festival dello sport di Trento. E in quell'occasione non aveva rinunciato a precisare come potesse tornare ad allenare: "Se il giocatore giusto chiama, ci sono" ha promesso Becker, che ha espresso tantissimi apprezzamenti sull'italiano Jannik Sinner e tutto il movimento azzurro.