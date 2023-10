Shriver esalta Iga Swiatek: "Ha reagito come Serena Williams"

© Fred Lee/Getty Images

La tennista polacca Iga Swiatek è senza dubbio una delle tenniste più forti all'interno del circuito Wta. Allo stesso tempo va ribadito che quest'anno - per l'ex numero uno al mondo - non è stato affatto facile.

Lo scorso anno Iga ha vissuto la sua consacrazione, esplodendo dinanzi a tutto il mondo e sostituendo al meglio l'oramai ex tennista Ashleigh Barty. Quest'anno la Swiatek ha vinto il Roland Garros e ha vinto diversi tornei ma non ha ripetuto il dominio dello scorso anno, anzi ha dovuto fare i conti con l'esplosione di varie tenniste.

La bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto il suo primo Slam in carriera e l'ha superata in classifica, poi a fine anno è stato il turno dell'enfant prodige Coco Gauff, vincitrice invece degli Us Open, davanti al pubblico di casa.

La lotta interna nel circuito femminile è più accesa che mai. Nell'ultima settimana Iga è tornata alla vittoria, trionfando nel torneo di Pechino. Ottime notizie per la Swiatek che sembra in crescita e che - tra le altre cose - ha battuto anche Coco Gauff, prendendosi una bella rivincita rispetto alle ultime sconfitte.

Proprio di questo match ha parlato così Pam Shriver, intervenuta nel podcast di Sportkeeda Tennis. La Shriver ha commentato le ultime prestazioni: "Pensate a come Serena Williams ha reagito alle sue sconfitte, poi pensi ai grandi giocatori che negli anni sono stati al top è hanno perso uno o due posti in classifica.

In generale si risponde abbastanza bene a tutto ciò ma Serena voleva assolutamente vendicarsi delle sconfitte, in certi momenti chiave della sua carriera ha fatto così. Iga ha accettato questa cosa ed ha reagito alla grande quando ha affrontato Coco", ha chiosato così l'ex tennista.

Ovviamente anche Gauff era una tennista diversa rispetto agli ultimi incontri, aggiunge Pam Shriver che sottolinea anche della stanchezza fisica e mentale dell'americana ma intanto piovono gli elogi per la numero due al mondo. Iga sa reagire alle sconfitte e lo ha dimostrato ancora una volta.