Dominic Thiem dopo il successo contro Luca Nardi: "Non è stato un match semplice"

Dominic Thiem ha dovuto alzare il livello per superare le difficoltà iniziali e battere in rimonta un Luca Nardi in grande spolvero al primo turno del torneo ATP 250 di Anversa. L’austriaco, nonostante una discreta partenza al servizio, ha impiegato più tempo del previsto per adattarsi alla rapidità del Campo Centrale della Lotto Arena.

Dopo aver perso il primo set e subito il break nel secondo, Thiem ha trovato il modo di reagire e ha ribaltato una partita che sembrava ormai andare sempre più dalla parte del tennista italiano. L’austriaco è riuscito a ridurre il gap e a pareggiare i conti vincendo il tie-break.

Nella terza frazione di gioco, Thiem ha sfruttato il momento no di Nardi e ha raccolto i primi quattro game. L’azzurro ha accusato il colpo e non è più ritentato in partita. Il prossimo avversario di Thiem sarà Yannick Hanfmann.

Il tedesco ha sconfitto in due set il qualificato Alexander Blockx.

Le parole di Thiem dopo il successo contro Luca Nardi

“È stato un match davvero duro. È sempre interessante affrontare per la prima volta nel Tour un grande giocatore.

Si trattava del nostro primo incontro. Il campo era molto veloce” , ha dichiarato Thiem nell’intervista n post-partita rilasciata ai microfoni dell’ATP. “Abbiamo iniziato bene entrambi, ma io ho avuto bisogno di adattarmi alle condizioni di gioco all’inizio.

Ero un set e un break sotto, ma sono stato in grado di ribaltare il match giocando un ottimo tie-break. Un tie-break davvero equilibrato. Poi nel terzo set ho giocato piuttosto bene e sono molto felice della mia prestazione. La scorsa settimana non è stata facile per me: non ho ottenuto un buon risultato al Challenger di Bratislava e il mio livello di confidenza non era altissimo.

Quindi era ancora più difficile oggi, contro un grande giocatore. Non è stato un match di primo turno semplice, ma ho giocato molto meglio nel terzo set e proverò a ripartire da questo nella prossima partita” , ha concluso l'austriaco prima di salutare i suoi fan.