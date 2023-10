Leylah Fernandez: "Io e Emma Raducanu abbiamo fatto cose straordinarie"

© Elsa/Getty Images

FOLLOW

Leylah Fernandez è tornata a vincere. A Hong Kong, la tennista ha rialzato un trofeo dopo più di un anno, battendo nella finale del WTA 250, in rimonta, la tennista ceca Kateřina Siniaková: il risultato finale a favore della canadese è stato di 3-6, 6-4, 6-4.

Fernandez punta al ritorno su grandi palcoscenici, come ha già fatto nella finale degli Us Open 2021, quando è stata sconfitta in finale da Emma Raducanu. Entrambe hanno vissuto un periodo difficile dopo quel match, ma la canadese è certa che torneranno ai massimi livelli.

“Il 2021 è stato un torneo speciale per entrambe, entrambe abbiamo fatto cose straordinarie che non molte persone possono sperimentare. Sono riuscita a battere un paio di giocatrici della top 10, ex campioni. Emma, ha superato le qualifiche, quindi entrambi abbiamo dovuto affrontare alcune difficoltà e, in seguito, penso che sia stato difficile per entrambi adattarci alla nuova vita.

So che Emma sta lavorando duro, so che ha fame; quindi, sono sicura che tornerà e giocherà un ottimo tennis. Speriamo di vederla perché è fantastica per questo sport. Ha qualcosa di speciale per la WTA e per il tennis femminile.

Speriamo di poter competere ancora una volta ai massimi livelli, fianco a fianco”, ha dichiarato la tennista canadese in un’intervista rilasciata a South Cina Morning Post.

I nuovi obiettivi

Il ritorno al successo eleva gli obiettivi di Fernandez, che sogna ciò che non è riuscita a ottenere in quella notte di New York del 2021.

“Per me, il mio grande obiettivo è sempre vincere un Grande Slam ogni anno. Sarà sempre dura. Ci sono molti giocatori fantastici e di grande talento. L’obiettivo è essere tra i primi 10, ma penso che l’obiettivo principale sia rimanere umili e con i piedi per terra e continuare a lavorare.

Il mio allenatore – mio padre – ha sempre detto che ogni giorno è un nuovo giorno e che si ricomincia da zero, soprattutto nel tennis. Quindi preferisco continuare a lavorare duro e dare il meglio di me in campo, e continuare a giocare nel modo in cui sto giocando”, ha concluso la finalista Slam.