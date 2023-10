Corretja commenta le difficoltà di Aryna Sabalenka: "È tutto normale..."

© Yanshan Zhang

Mentre il circuito maschile ha visto gli Slam abbastanza chiusi ad uno sconto tra il dominatore Novak Djokovic e il giovane (che avanza) Carlos Alcaraz il circuito femminile ha visto un inaspettato equilibrio. Negli ultimi anni abbiamo assistito al dominio prima della Barty e poi lo scorso anno di Iga Swiatek mentre quest'anno ha regnato l'equilibrio.

Quattro vincitrici diverse dei tornei del Grande Slam e non solo. La bielorussa Aryna Sabalenka ha scavalcato Iga Swiatek in classifica ed è diventata la nuova numero uno al mondo. Si è rotto l'equilibrio, agli US Open poi ha vinto Coco Gauff e nel torneo femminile si è spezzato l'equilibrio verso l'alto con diverse giocatrici giovanissime e di grandissima qualità.

Già pensando alle Wta Finals o al prossimo Australian Open possiamo dire che nessuna è sicuramente favorita per la vittoria finale. L'ex tennista Alex Corretja è intervenuto ai microfoni di Eurosport ed ha parlato in particolare del duopolio in vetta che vede protagoniste Iga Swiatek e Aryna Sabalenka.

Parlando delle due Corretja ha dichiarato: "Iga Swiatek è una vera combattente, non importa che sia la numero uno o la numero due al mondo. Lei vuole sempre migliorarsi, provare cose nuove ed ha uno stile di gioco aperto a cambiare.

Credo che sarà una delle protagoniste non solo di questo finale di stagione o di fine anno ma dei prossimi dieci anni". Corretja ha poi parlato della nuova numero uno: "Penso che sia normale avere un po' di sollievo e vivere un momento di stallo dove essere diventata la numero uno.

Sei tanto tempo a sognare, pensare e lavorare esclusivamente per diventare numero uno e una volta che lo sei diventata cerchi di capire cosa sta succedendo. È ovvio poi che cambiano le aspettative e cerchi di capire cosa sta succedendo.

L'importante resta avere continuità nel corso dell'anno, e bisogna capire che in questo sport si perde l'85 % delle volte in un anno, magari vinci quattro tornei e la tua annata sarà comunque incredibile". Ora Sabalenka vuole mantenere il primato fino a fine stagione.