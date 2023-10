Lorenzo Sonego sogna a Stoccolma: "Vorrei fare qualcosa di speciale in questo torneo"

© Lintao Zhang/Getty Images

È un esordio positivo quello di Lorenzo Sonego al BNP Paribas Nordic Open di Stoccolma. Il torinese, unico italiano in tabellone, ha battuto al primo turno Dusan Lajovic, numero 51 del ranking ATP, al termine di una sfida durissima durata 2 ore e 20 minuti e terminata col punteggio di 4-6 6-3 6-4.

Dopo aver subito il break in avvio nel primo set, l’attuale numero 55 del ranking non è riuscito ad impensierire il serbo nel primo parziale, aggiudicandoselo senza concedere palle break. Dal secondo set in poi però Sonego ha alzato il livello del suo gioco, riuscendo a rovesciare le sorti della partita grazie ad un break per set.

Un altro successo in rimonta per il tennista italiano, l'ottavo in questa stagione, ennesima dato a testimonianza del fatto che la caratteristica principale di Lorenzo sia la tenacia e che con lui in campo la partita non è mai finita.

Al secondo turno il 28enne italiano affronterà il vincente della sfida tra il 24enne russo Pavel Kotov, 109 del mondo, o lo statunitense Christopher Eubanks, numero 32. Al termine della sua partita Sonego ha espresso la propria soddisfazione per il successo sul tennista serbo, il quale non vince un match indoor ATP (ad esclusione delle partite in Coppa Davis) dall’edizione 2021 di Parigi-Bercy.

Le parole di Lorenzo Sonego

Il tennista italiano ha commentato a caldo la battaglia all’Atp 250 svedese. “Sono felice per la vittoria, ho giocato una partita aggressiva, solida. Voglio godermi ogni momento in campo, ho bisogno di giocare sempre meglio, giorno dopo giorno.

Vorrei fare qualcosa di speciale in questo torneo” ha dichiarato Sonego. Il torneo della capitale svedese vede ai blocchi di partenza Holger Rune, testa di serie numero uno e assoluto favorito per la conquista del torneo, il quale tra l’altro è anche il detentore del titolo.

Si rivede in campo anche Bautista Agut, che nel 2023, tra infortuni e prestazioni deludenti, è precipitato in classifica fino alla 49esima posizione. Presenti in tabellone altri due "anziani" che possono dire la loro nel torneo: Stan Wawrinka e Gael Monfils.