Stefanos Tsitsipas risponde alle critiche: "Non ho niente da dimostrare a nessuno"

© Lintao Zhang/Getty Images

Stefanos Tsitsipas proverà a porre fine alla crisi di risultati al torneo ATP 250 di Anversa. Il greco sta vivendo un periodo piuttosto negativo e ha vinto solo tre delle ultime otto partite disputate nel circuito maggiore.

Risultati che stanno mettendo fortemente a rischio la sua presenza alle ATP Finals di Torino. Il nativo di Atene occupa la sesta posizione nella Race e ha 650 punti di vantaggio su Taylor Fritz, il primo escluso secondo l’attuale classifica.

Il cambio di passo deve avvenire in Belgio, perché i diretti rivali di Tsitsipas sono sempre più affamati. Alexander Zverev ha provato a fornirgli un aiuto in ottica Torneo dei Maestri, perché ha perso all’esordio a Tokyo rimediando una brutta sconfitta ai danni dell’australiano Jordan Thompson.

Stefanos Tsitsipas risponde alle critiche: le dure parole del tennista greco

Il nome del primo avversario di Tsitsipas uscirà dal match tra Dominic Stricker e Botic van de Zandschulp. Lo svizzero lo ha battuto agli US Open lo scorso 30 agosto.

Tsitsipas ha ricevuto diverse critiche da tifosi e addetti ai lavori, convinti del fatto che abbia messo in secondo piano il tennis. Nel corso del Media Day e nelle parole riportate da Univers Tennis, il greco ha risposto alle provocazioni.

“Dicono che non sono più concentrato sul tennis? Mi alleno più che mai, come ho sempre fatto in carriera. Non ho nulla da dimostrare a nessuno, e non voglio nemmeno farlo. Voglio solo dimostrare a me stesso che sono in grado di ritrovare il mio livello.

Credo fermamente in me stesso” , ha dichiatato Tsitsipas. Nel Day 1 del torneo di Anversa, Hugo Gaston e Gregoire Barrere hanno guadagnato l'accesso al secondo turno. Il primo si è aggiudicato il derby con Arthur Rinderknech; mentre il secondo ha eliminato il colombiano Daniel Elahi Galan.

Questa sera, intorno alle ore 21:00, scenderà invece l'unico tennista italiano presente nel main draw. Si tratta di Luca Nardi, atteso dall'interessante partita con Dominic Thiem.