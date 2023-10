Dalla Coppa Davis al match contro Carlos Alcaraz: Matteo Arnaldi si racconta

© Giuseppe Bellini/Getty Images

FOLLOW

Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Un trio che in questi ultimi anni sta trascinando il tennis maschile italiano. A questi tre nomi si è aggiunto un altro nome in questo 2023: Matteo Arnaldi. Il tennista ligure è arrivato nell’ombra dei tre nomi precedente fatti? “Ho sempre fatto la mia strada, vedere gli altri italiani che scalavano il ranking mi hanno ispirata”, ha svelato il giovane giocatore in un’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera.

Arnaldi è arrivato alla ribalta dopo una serie di risultati importanti di questa stagione: il primo successo nel circuito Atp; la vittoria contro un top 10 (Casper Ruud al Madrid Open, ndr); gli ottavi di finale agli Us Open a New York contro Carlos Alcaraz. “Il 2023? Un piacere enorme per la crescita.

Giocare contro Carlos Alcaraz a New York, sul campo Centrale di Flushing Meadows: non vedevo l’ora. Ho cercato di essere me stesso sin dai primi game. Mi ha aiutato conoscere Alcaraz sin da giovani a differenza di Djokovic che ho visto solo in tv.

Non mi considero così lontano dai top players”, ha proseguito Arnaldi.

Gli obiettivi futuri

Il 2023 per Matteo è stato il coronamento di numerosi obiettivi: la serata a New York è stata solo l'inizio di settimane da sogno per l'azzurro.

Dopo gli Us Open è arrivata la convocazione in Coppa Davis da parte di Filippo Volandri, sostituendo all’ultimo minuto Jannik Sinner. “Settimana indimenticabile, ho sentito il peso della maglia azzurra. In Davis mi sono piaciuto, ho dato il mio contributo”, ha svelato il giocatore di Sanremo nell’intervista.

Altro traguardo è stato quello di entrare nella top 50 del ranking mondiale: “Era un mio sogno personale, che non ho detto a nessuno, ma sapevo di potercela fare”. Dopo questi successi, il prossimo passo è quello della prima vittoria di un torneo Atp. “Ce l’ho in mente, ma preferisco i fatti alle parole”, ha confessato il numero 42 del mondo.