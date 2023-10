Andrey Rublev: "Il livello di Hubert Hurkacz non mi ha sorpreso. Sul match point... "

© Lintao Zhang/Getty Images

FOLLOW

Andrey Rublev si è fermato a un solo 15 dal secondo titolo Masters 1000 in carriera. Il tennista russo ha avuto un match point nel tie-break del terzo set, ma si è arreso a Hubert Hurkacz nell’ultimo atto del torneo di Shanghai.

Il nativo di Mosca, in realtà, non ha potuto fare nulla sul punto che gli avrebbe consegnato il trofeo: il polacco si è affidato al suo colpo migliore e trovato un provvidenziale ace. Rublev può comunque sorridere, perché l’obiettivo ATP Finals è sempre più vicino.

Il 25enne ha infatti 1310 punti di vantaggio su Taylor Fritz, il primo escludo considerando l’attuale Race.

Le parole di Rublev dopo la finale persa a Shanghai

“Non sono impressionato dal livello espresso da Hurkacz, perché so che è un grandissimo giocatore.

È difficile battere un avversario come lui, e lo sapevo fin dall’inizio. Ci eravamo affrontati già quattro volte e puoi benissimo perdere contro di lui solo per il modo in cui serve. Come abbiamo visto oggi, il suo servizio è irreale.

Si muove molto bene in campo e non è facile tirare un vincente contro di lui. Quindi non sono rimasto affatto sorpreso dal suo livello” , ha spiegato Rublev in conferenza stampa. “Ci sono diverse aspetti positivi che posso portare via con me dopo questo torneo.

Ho espresso un ottimo livello durante tutto il torneo, raggiunto un’altra finale in un evento Masters 1000. Quindi posso utilizzare questi aspetti positivi per continuare a lavorare così. Negli ultimi mesi sto facendo tutto bene, è solo questione di tempo.

Shanghai è stato il primo torneo in cui ho mostrato questo livello con continuità, quindi spero di continuare a migliorare durante il resto della stagione. Non ho alcuna aspettativa. Devo solo continuare ad allenarmi duramente e provare a qualificarmi per le ATP Finals di Torino.

Vedremo cosa succederà. Ho ancora altri due tornei a disposizione. L’obiettivo è ottenere la qualificazione, quindi spero di fare bene a Vienna e a Parigi-Bercy” . Nel corso del game in cui ha annullato il match point prima del tie-break, Rublev ha rimproverato severamente uno dei fotografi presenti a bordo campo accusandolo di essersi mosso durante il punto.

Una reazione che gli è costato il warning. “Oggi ci sono stati solo un paio di momenti difficili, ma in generale penso di essere riuscito a gestire molto meglio le mie emozioni. Grazie a questo ho vinto il secondo set e ho avuto le mie occasioni nel terzo.

Piccoli dettagli hanno fatto la differenza. Hubi ha servito alla grande sul match point e non ho potuto fare nulla” .