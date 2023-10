Hubert Hurkacz: "Sono davvero emozionato. Bello giocare di fronte a Roger Federer"

© Lintao Zhang/Getty Images

FOLLOW

Per conquistare il secondo Masters 1000 in carriera a Shanghai, Hubert Hurkacz ha dovuto gettare il cuore oltre l’ostacolo e imporsi in una partita che lo ha visto sprecare un match point nel decimo game del set decisivo e annullarne uno nel momento più importante del tie-break.

Anche in finale contro Andrey Rublev il servizio è stato un fattore: nessuno ha fatto meglio del polacco, in grado di colpire ben 98 ace nell'arco dell'intero torneo. Proprio un ace gli ha permesso di rialzare la testa ed evitare la sconfitta.

Hurkacz: "Finale incredibile. Sono molto emozionato"

“È stato un finale di partita incredibile, il più emozionante per me. Ultimo atto di un Masters 1000, entrambi abbiamo avuto match point. Ero davvero carico al termine della battaglia e dopo aver vinto l’ultimo punto” , ha dichiarato Hurkacz in conferenza stampa.

“Sul match point ho pensato solo a quello che dovevo fare, ovvero credere nei miei colpi. Andrey ha giocato un ottimo tennis, quindi ho provato a competere al massimo delle mie potenzialità. È la terza volta che gioco questo torneo e sono già riuscito a vincere il titolo.

Sono molto emozionato” . Grazie al successo ottenuto a Shanghai, Hurkacz può ancora sperare di staccare il pass per le ATP Finals di Torino. Il polacco è undicesimo nella Race, ma si è portato a soli 335 punti da Holger Rune.

“Sapevo che avrei dovuto vincere il torneo per avere una possibilità. È stata una settimana fantastica. Mi sono divertito e voglio continuare a migliorare ogni giorno. I fan sono stati fantastici. Aspettavano sempre noi giocatori alla fine di una partita per chiedere la foto.

Ho cercato di fare la mia parte per stare con loro e scambiare qualche parola. Farò del mio meglio e vedremo cosa succederà nei prossimi tornei” . Tra i numerosi spettatori presenti sugli spalti c’era anche un certo Roger Federer.

“Giocatori straordinari hanno vinto questo torneo in passato e nel mio discorso ho provato a ringraziare tutti. Ho dimenticato di menzionare Roger, ma voglio ringraziarlo per essere venuto. Spero non la prenda sul personale( ride, ndr) . È divertente giocare di fronte a lui. Spero si sia divertito” .