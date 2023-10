Garbine Muguruza spiazza i fan sul possibile ritorno: "Il tennis non è una priorità"

© Mark Kolbe/Getty Images

Dal mese di febbraio, nella stagione 2023, Garbine Muguruza ha deciso di prendersi una (temporanea) pausa dal circuito Wta a causa dei risultati non esaltanti raccolti anche nell'annata precedente. La giocatrice spagnola non sembra però intenzionata a ritornare a giocare i tornei ufficiali in breve tempo, magari a inizio 2024.

L'atleta 30enne ha raccontato come ha vissuto questi ultimi mesi senza la racchetta: "Oggi non mi sento di voler tornare alle competizioni. Voglio riposare, stare con la mia famiglia e recuperare il tempo perduto" ha chiarito in un'intervista rilasciata a Women's Health.

"Non vado oltre quello che sto facendo oggi, nel presente, e non guardo oltre. Il mio corpo e la mia mente avevano bisogno di questo" ha aggiunto l'iberica, spegnendo qualsiasi voce che potesse prevedere un presto ritorno nel tour.

Muguruza ha rivelato anche quale sia la sua attuale forma fisica: "Non gareggiando mi mantengo comunque in forma, senza dover spingermi sempre al limite. Vado regolarmente in palestra, amo l'allenamento con i pesi, faccio zumba, pilates, yoga, boxe...

Ne approfitto per dare una possibilità a quelle cose a cui non potevo dare una possibilità quando ero in circuito".

Muguruza spiazza i fan

Garbine ha fatto la storia e portato in alto la Spagna. Nel 2017 la spagnola si è presa anche la vetta della classifica mondiale Wta, dopo aver vinto due titoli del Grande Slam (Roland Garros e Wimbledon).

La giocatrice classe 1993 vanta anche la vittoria delle Wta Finals nel 2021. "Il tennis non occupa alcun posto nella mia routine. Sono consapevole delle mie compagne di squadra, forse posso giocare a volte ma per puro divertimento, senza intensità.

Non occupa la mia mente, la mia routine o la mia giornata, mi sto prendendo una vera pausa e mantenendomi completamente lontano dal campo" ha spiegato. Al momento, dunque, non ci sono le condizioni per rivedere presto Garbine Muguruza giocare contro le migliori tenniste del mondo.

I fan spagnoli attendono e sperano di rivedere al top Paula Badosa, una delle tenniste che ha occupato la top 3 negli scorsi mesi.