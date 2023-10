Filippo Volandri su Fabio Fognini: "Non abbiamo ancora chiarito"

© Buda Mendes/Getty Images

La vigilia della fase a gironi di Coppa Davis è stata tutt’altro che tranquilla per l’Italia. Due, in particolare, sono gli episodi che hanno animato il dibattito pubblico a poche ore dalle sfide con Canada, Cile e Svezia.

La prima ha visto come protagonista Jannik Sinner, che ha rinunciato alla convocazione al termine della sua avventura agli US Open; la seconda, invece, si è soffermata su una delle scelte effettuate da Filippo Volandri.

Il capitano della squadra azzurra ha escluso Fabio Fognini dalla lista dei convocati e il ligure non l’ha presa benissimo. Varie interviste e commenti sui social hanno alzato la tensione: tra tutti, lo sfogo del diretto interessato sul proprio account Instagram.

A Fognini non sono piaciuti alcuni comportamenti di Volandri e ha spiegato che è stato escluso all'ultimo momento dopo una iniziale pre-convocazione.

Filippo Volandri su Fabio Fognini: "Arriverà il momento del chiarimento"

Volandri, al "Festival dello Sport” di Trento, ha voluto ribadire il suo punto di vista.

“Una cosa è il mio rapporto con lui, dopo tanti anni in cui ho spesso scommesso su di lui quando altri non lo avrebbero fatto: arriverà il momento del chiarimento che ancora non c'è stato. Poi però c'è la questione professionale: la Davis è molto più importante” , ha rivelato l’ex tennista italiano nella parole riportate dal sito ufficiale della FITP.

“Sono andato a vedere cosa è successo in Spagna, paese che ospita le Finals, e non c'è stata una polemica, né per l'assenza di Alcaraz né per l'eliminazione. Da noi, invece, le polemiche sono cominciate prima...

La Coppa Davis è il sogno nel cassetto di chiunque cresca in un circolo di tennis. Oggi da capitano ho più responsabilità e ricevo più critiche, ma provo a farmele scivolare addosso" .