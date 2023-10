Hubert Hurkacz commenta l'accesso alle semifinali al 1000 di Shanghai

© Lintao Zhang/Getty Images

Sesta semifinale nei tornei Masters 1000 in carriera per il tennista polacco Hubert Hurkacz, sempre insidioso quando si tratta di questi tornei e a questo punto tra i candidati principali alla vittoria del torneo di Shanghai.

Dopo una brusca partenza e un primo set perso Hubert ha ribaltato la sfida e battuto la sorpresa ungherese Marozsan, sconfitto con il risultato di 4-6;6-1;6-3. Nel post match Hurkacz ha rilasciato interessanti dichiarazioni.

Ecco le sue parole: "Sono molto soddisfatto della mia prestazione, ho messo molti sforzi per arrivare bene a questo torneo e sono riuscito ad andare avanti. Oggi è stata una sfida davvero dura, molto complicata, ma l'ho superata.

Ora aspetto con ansia di affrontare le semifinali". Hurkacz ha parlato del suo fare molto bene in questa tipologia di tornei ed ha continuato: "Sia in passato ma si solito sempre vado abbastanza bene in questa tipologia di eventi.

Anche quando sono uscito presto nei 1000 ho sempre lottato, penso quest'anno in varie esperienze. In questo torneo hanno giocato tutti i migliori e c'era grande concorrenza, così sono soddisfatto e felice di essere arrivato fin qui.

Tanti match in tre set e su battaglia? Penso che mi aiuta, alla fine c'è tanto tempo per riposare tra un match e l"altro e penso che vincere su tre set può darti una grande forza mentalmente. Sia Korda che Shelton sono nuovi nel tour e parliamo di tennisti davvero forti, direi fantastici.

Sono molto bravi al servizio e difficili da affrontare". Sulla sfida contro Marozsan Hubert ha poi proseguito: "Fabian stava giocando un tennis fantastico ed entrambi abbiamo lottato fin quanto potuto, nel terzo set c'è stato uno scambio che ha rafforzato la mia fiducia e ha messo anche un po' di pressione su di lui ma alla fine credo che abbiamo lottato fino alla fine".

Hubert Hurkacz è stato anche numero 9 delle classifiche mondiali, ha partecipato alle Atp Finals ed è stato parte della Top Ten per diverso tempo. Dopo questa settimana è tornato in Top 15 e potrebbe ancora guadagnare posizioni nel corso del torneo.