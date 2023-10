Andrey Rublev è cauto: "Quando ho grandi possibilità, solitamente gioco peggio"

© Lintao Zhang/Getty Images

Andrey Rublev ha sconfitto ieri agli ottavi di finale l’americano Tommy Paul, con il risultato 7-5 7-5. Il russo prosegue dunque il suo cammino nel Masters 1000 di Shanghai, che ha visto fin qui una moria di teste di serie.

Il tennista moscovita è l’unico superstite della top 10 in questo torneo, che ha visto l’uscita prematura di top player come Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jannik Sinner. Non accadeva da ben 18 anni che nessuna delle prime 4 teste di serie ha raggiunto i quarti di finale.

Una situazione che sicuramente potrà ingolosire coloro che si sono spinti fin qui, Rublev su tutti. Il numero sei del ranking è ora il favorito per alzare il prestigioso trofeo cinese. Andrey, che ha trionfato per la prima volta in questa categoria a Monte-Carlo, ha quindi una ghiotta occasione di bissare il successo del Principato di Monaco.

Tuttavia il 26enne ha preferito predicare calma, spiegando quanto sia difficile vincere avendo i favori del pronostico: “Quando ho grandi opportunità nei tornei gioco peggio per cui…Il prossimo avversario sarà Ugo Humbert, che ha sconfitto Tsitsipas, e a Pechino mi ha battuto, poi potrei incrociare uno tra Nicolas Jarry e Grigor Dimitrov: il primo sta giocando molto bene e il secondo mi ha battuto spesso negli scontri diretti.

Quindi, staremo a vedere“, ha detto scaramantico.

La situazione della Race

Intanto si delinea sempre di più la strada di coloro che parteciperanno alle prossime Atp Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre.

Al momento gli unici quattro qualificati sono Djokovic, Alcaraz, Medvedev e il nostro Sinner. Virtualmente dentro anche Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune. Il danese dovrà però difendersi dalle grinfie di Taylor Fritz e Casper Ruud, che lo tallonano nel giro di 300 punti.

Se Rublev dovesse trionfare a Shanghai metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione e avvicinerebbe anche Sinner. Per il tennista altoatesino sarebbe fondamentale mantenere questa posizione di vantaggio sul russo, per evitare in sede di sorteggio, un girone di ferro con uno tra Alcaraz e Djokovic e Medvedev.