Dimitrov dopo il successo con Carlos Alcaraz: "Uno dei miei migliori match dell'anno"

Quando gioca così, è un piacere per gli occhi. Grigor Dimitrov si prende la scena a Shanghai, protagonista della sorpresa di giornata. Il bulgaro, con una partita in cui sono emerse tutte le potenzialità (purtroppo viste a fasi troppo alterne durante la sua carriera), ha eliminato agli ottavi del Master 1000 cinese la testa di serie Carlos Alcaraz, rimontando un set di svantaggio e chiudendo col punteggio di 5-7 6-2 6-4.

Ai quarti il trentaduenne bulgaro affronterà il cileno Jarry. In conferenza stampa Dimitrov ha definito la vittoria contro il 20enne spagnolo come una delle migliori partite giocate nell’anno.

Le parole di Grigor Dimitrov

Per l’ex numero 3 del mondo è una vittoria dal sapore speciale.

“Posso sicuramente classificarlo come uno dei migliori incontri dell'anno. Penso che, date tutte le circostanze dell'anno e di come si sono svolte le cose per me in alcuni tornei, credo che questa vittoria sia sicuramente da annoverare tra le migliori.

Questo match è anche un piccolo grande promemoria per me. Sento di essere su una buona strada. Ho intenzione di essere il più positivo possibile e di lavorare senza pensare a chi avrò di fronte” ha dichiarato il bulgaro.

Per Dimitrov si tratta della prima vittoria contro Alcaraz dopo quattro tentativi. “Penso che giocare contro di lui, in così tante occasioni, sia un passo nella giusta direzione. Ho giocato con molti giocatori diversi nel corso degli anni, e ovviamente lui è uno dei più giovani.

Quindi credo che ci voglia un po' di tempo per adattarsi. Credo che tutti sappiano quanto sia straordinario come giocatore. Non si possono mettere in dubbio le sue capacità. Ho sempre pensato che avrei potuto fare un po' di più nelle partite precedenti contro di lui.

Non volevo pormi certi obiettivi o aspettative per questo incontro ma solo scendere in campo e giocare una partita migliore e fare le cose giuste” Sull’importanza dell’esperienza. “È chiaro che lui fisicamente è di un altro livello.

Io sento di essere a un ottimo livello fisico, di muovermi bene e di essere veloce ma alcune palle che ha raggiunto sono davvero incredibili. Il tennis è uno sport molto duro, ma allo stesso tempo bisogna essere molto intelligenti per sapere cosa fare al momento giusto.

A volte ho dovuto rallentare un po' il gioco ed essere un po' più razionale in termini di decisioni da prendere. Credo che anche questo abbia fatto una grande differenza nel corso della partita” ha dichiarato Dimitrov.

Per il bulgaro questa a Shanghai è una ghiotta occasione per conquistare il suo secondo Master 1000, sei anni dopo l’ultima volta. “Mi piacerebbe farcela. È troppo presto per parlarne. Nel corso dell'anno abbiamo visto diversi vincitori in molti tornei e anche in molti Masters 1000.

Tutto ciò che devo fare è scendere in campo, contro qualunque avversario, e fare del mio meglio” ha concluso Dimitrov.