Jarry vince e macina record ma va oltre: "Preferisco godermi la vita"

© Lintao Zhang/Getty Images

FOLLOW

Il tennista cileno Nicolas Jarry è una delle grandi sorprese del 2023. La sua ascesa nel circuito è netta, i suoi risultati sono davvero molto positivi e questa settimana il talentuoso tennista sudamericano ha raggiunto i Quarti di finale a Shanghai.

Una bella vittoria in un derby sudamericano contro Schwartzman (molto sentita la rivalità Cile Argentina) e grazie a questo risultato Nicolas ha conquistato il suo Best Ranking come numero 21 al mondo. Si ha l'impressione che il debutto in Top 20 sia questione di settimane se non di giorni e di certo il tabellone è tutto dalla parte del cileno.

L'eliminazione di Carlos Alcaraz ha cambiato tutto e ora Nicolas parte almeno alla pari - se non proprio favorito - nel match contro Grigor Dimitrov. Il tennista ha parlato nella consueta conferenza stampa post partita ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono loro felice di essere arrivato ai Quarti di finale, è un buon risultato, li ho raggiunto un paio di volte in questa stagione e sono molto felice.

Sto cercando di migliorare e allo stesso tempo di divertirmi, sto giocando un ottimo tennis e sono grato di tutto questo". Jarry ha poi proseguito: "È stata una sfida dura mentalmente, ma sono riuscito a tornare alla grande nel terzo set.

Ho dato il massimo ed ho ottenuto una vittoria preziosa". Con questo successo Jarry ha scavalcato Cerundolo ed è diventato così il numero uno sudamericano: "Non guardo molto alla classifica, vado oltre. Preferisco concentrarmi e fare bene ma allo stesso tempo godermi la vita.

Il tennis è uno sport difficile, non è facile fare tante cose da solo sia dentro che fuori al campo da gioco. Io sto cercando solo di divertirmi e non pensare ad altro. Il mio compleanno (Era ieri)? Sono molto felice, questo è il mio terzo compleanno a Shanghai e di solito lo vivo da solo, lontano da tutto e tutti.

Stare con la mia famiglia oggi è davvero speciale. Da quando ho messo su famiglia ho una prospettiva di vita diversa e sto cercando di essere più forte. È qualcosa che va oltre vincere le partite". Sul prossimo match: "Sarà una dura battaglia, ho affrontato già entrambi e devo solo fare il mio gioco, essere aggressivo e controllare i miei nervi".