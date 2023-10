Mouratoglou non ha dubbi: "Gli Slam sono 100 volte più importanti delle Olimpiadi"

© getty images

26 luglio all'11 agosto 2024 si svolgerà a Parigi la XXXII edizione dei Giochi Olimpici Estivi. I campi in terra rossa del Roland Garros, vero e proprio tempio del tennis, dove Rafael Nadal ha conquistato ben 14 titoli, saranno luogo di questa storica manifestazione.

Ci saranno tornei di singolare maschile e femminile, di doppio e di doppio misto, che porteranno in campo un festival del tennis d'élite. Spesso in questo sport ci si chiede quanto siano realmente sentite le Olimpiadi dai giocatori, rispetto ad esempio ad un eventuale successo in uno slam.

Patrick Mouratoglou ha offerto un punto di vista unico sui suoi social media: “Non c'è un vero legame tra il tennis e i Giochi Olimpici perché non c'è storia tra loro. Dal mio punto di vista, qualsiasi tennista considera un Grande Slam 100 volte più importante per lui o lei di un evento olimpico.

Nella maggior parte degli sport, gli eventi principali per i quali tutti gli atleti si preparano sono i Campionati Europei e Mondiali, con i Giochi Olimpici come obiettivo supremo. Tuttavia, nel tennis abbiamo molti tornei importanti ogni anno: non solo i quattro Grandi Slam, ma anche i Masters 1000 che determinano in larga misura la classifica", ha dichiarato senza mezzi termini l’allenatore francese, Come sappiamo l'oro olimpico è una delle poche cose che Novak Djokovic non è riuscito a vincere e che Roger Federer non è riuscito a conquistare, in singolare.

Secondo l’ex coach di Serena Williams non può essere paragonato ai titoli slam, nonostante l’importante impatto mediatico che ha, e il fatto che le possibilità di vincerlo sono poche nella carriera sportiva di qualsiasi tennista, giocandosi così di rado: "La stragrande maggioranza preferirebbe vincere un Grande Slam piuttosto che un oro olimpico.

Credo che il tennis olimpico abbia bisogno di tempo per ritagliarsi una propria storia e aumentare la propria rilevanza", ha poi concluso.

Mouratoglou sul ritorno in campo di Nadal

A proposito di terra rossa Mouratoglou qualche settimana fa si è detto convinto che Nadal, nel caso in cui tornasse in buone condizioni, potrebbe ancora vincere nel suo giardino di casa, il Roland Garros: “Storicamente è un giocatore che ha bisogno di giocare molto.

Il vero punto interrogativo è quanto tempo resterà libera dagli infortuni nel 2024? Se non proverà dolore e sarà libero di giocare l’anno prossimo, non c’è motivo di pensare che non sarà il favorito al Roland Garros".

Poi ha aggiunto: “Nessuno ha fatto quello che ha fatto lui sulla terra battuta e, in particolare, a Parigi. Questo è il suo torneo da così tanto tempo ormai. Quando raggiunge la seconda settimana, non è imbattibile, perché nessuno lo è, ma Rafa si avvicina molto a questo status”. ha concluso.