Paula Badosa alimenta la polemica sulle palline: "Bisogna cambiare"

Aumenta sempre di più il numero di tennisti che ha criticato pesantemente l'utilizzo di palline diverse a ogni competizione. Ad aprire la polemica è stato il belga Zizou Bergs, che ha sottolineato come il cambio continuo delle palle stia causando gravi infortuni al polso agli atleti negli ultimi mesi.

Un'accusa importante che ha scosso il mondo del tennis: a rimarcare e condividere l'appello anche il greco Stefanos Tsitsipas, il russo Daniil Medvedev e l'esperto svizzero Stan Wawrinka. Il tema ha continuato ad essere in primo piano nelle scorse settimane.

Sui social lo statunitense Tennys Sandgren si è lamentato della situazione con un Tweet molto polemico: "Sono d'accordo. Non ho mai visto niente del genere".

Il messaggio ha naturalmente fatto il giro del web e tra i commenti spicca quello di Paula Badosa, attualmente fidanzata con Stefanos Tsitsipas (alle prese con un fastidio alla spalla a inizio stagione dopo gli Australian Open, anche se in quel periodo i due non avevano ancora una relazione sentimentale).

La giocatrice spagnola ha dichiarato: "Sono d'accordo! Purtroppo il problema non riguarda solo l’Atp. Anche con la Wta abbiamo gli stessi problemi da anni. Abbiamo bisogno di un cambiamento da entrambe le parti".

Agree!

The issue is not only ATP unfortunately… With the WTA we are having the same problems for years as well. We need a change from both sides. — Paula Badosa (@paulabadosa) October 9, 2023