Nick Kyrgios si ritirerà dal tennis nel 2024? La reazione dell'australiano

© Patrick Smith/Getty Images

FOLLOW

Ci sono non poche similitudini sulla stagione 2023 di Rafael Nadal e Nick Kyrgios. Entrambi i giocatori hanno disputato appena una partita nel corso dell'anno, sono stati fermi ai box per lunghissimo tempo per via di differenti ma importanti infortuni e - secondo alcune recenti indiscrezioni - vivranno nel 2024 la loro ultima annata da atleta professionista.

Mentre il campione spagnolo ha chiarito le voci sul suo futuro, dichiarando apertamente come cercherà di togliersi altre soddisfazioni nella prossima stagione prima di appendere definitivamente la racchetta al chiodo, sono tantissimi i dubbi relativi alla carriera del tennista australiano.

Anche il nativo di Canberra ha giocato un solo match quest'anno all'Atp 250 di Stoccarda su erba, perdendo in due set dal cinese Wu Yibing. Il 28enne ha fatto i conti con diversi problemi fisici fin dagli Australian Open, torneo al quale ha dovuto rinunciare sia in singolare che in doppio (vinto in precedenza con Thanasi Kokkinakis) e a Wimbledon ha annunciato come non parteciperà ad altre competizioni per provare a recuperare la forma migliore.

Kyrgios si ritirerà nel 2024? La sua risposta

Dopo un 2022 da grande protagonista, Nick cercherà di tornare a competere nel circuito Atp nel 2024. L'australiano ha tanta voglia di rientrare e mettersi alle spalle l'infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a sottoporsi anche a un'operazione chirurgica.

Recentemente, il giocatore di Canberra ne ha parlato intervenendo nel podcast di Mike Tyson: "Sto cercando di tornare a gareggiare il prima possibile, perché mi manca il tennis. L'anno scorso sono andato vicinissimo a vincere Wimbledon, ora mi sento come se fossi lì e avessi la possibilità di ottenere qualcosa di importante" ha commentato.

Grazie al ranking protetto (così come Rafa), il classe 1995 proverà a ritrovare la fiducia e scalare nuovamente la classifica mondiale. Il suo obiettivo principale è quello di essere presto competitivo nei grandi tornei, anche a livello dei migliori tennisti del circuito.

Indelebili i ricordi, per il tennista ma anche per i fan, della finale a Londra nel 2022 contro Novak Djokovic, che riuscì alla fine a spuntarla in quattro set.