Tommy Paul a un passo dalla Top 10: "Non ci penso. Voglio continuare a fare bene"

Le camicie che ha dovuto cambiare Tommy Paul, sudate o bagnate dalla pioggia, probabilmente non sono state sette, ma c’è voluta una prestazione da giocatore maturo per avere la meglio su Arthur Fils, 19enne che sta emergendo di partita in partita e che sicuramente arriverà presto tra i grandi.

A Shanghai finisce 6-4 6-7(7) 6-4 per il tennista americano dopo una battaglia di quasi tre ore. In conferenza stampa Paul, che agli ottavi affronterà Andrey Rublev, ha analizzato la prestazione di forza messa in campo contro la giovane promessa francese.

Le parole di Tommy Paul al termine del match

L’americano si è detto contento per aver avuto la meglio in un match così combattuto. “Queste vittorie a volte sono le migliori. Ovviamente avrei voluto chiudere in due, ho avuto un paio di match point, ma lui ha giocato davvero bene, quindi non posso arrabbiarmi troppo.

Mi sono trovato in un piccolo buco nel terzo set, ma sono stato fortunato ad uscirne” ha detto Paul. Lo statunitense ha poi parlato delle doti del suo avversario. “Credo di essere entrato in campo con un piano di gioco e ho dovuto cambiare completamente.

Ho ottenuto un break nel primo game giocando con il mio piano di gioco originale, ma poi lui si è adattato molto velocemente. Penso che continuerà a migliorare sempre di più. Penso che avrà un futuro molto brillante” ha dichiarato Paul.

Lo statunitense è ormai abituato a questi incontri maratona. “È bello quando vanno bene. Quando non lo fanno però fa un po' schifo. Mi sono divertito oggi, ed è stato bello. Anche se c'è stato un momento della partita in cui, quando ero in lotta nel terzo set, in cui mi sono detto: "Sai, se perdo, è stata comunque una battaglia.

Entrambi abbiamo dato il massimo, quindi non puoi essere troppo arrabbiato"” ha raccontato Paul. Il 26enne del New Yersey ha raggiunto l’undicesima posizione nel ranking ed è a un passo dalla Top 10. “Non ci penso moltissimo.

So che se mi comporterò bene, sarà lì. Sono più impegnato a concentrarmi sulle prestazioni. Voglio andare fino in fondo in tutti questi tornei. Ci sono molti tornei importanti per il resto dell'anno, molte opportunità, quindi sono entusiasta di giocare” ha concluso l’americano.